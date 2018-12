Las gaitas vuelven a sonar en Onís Los jóvenes gaiteros y tamboriteros y sus directores, tras el concierto de ayer en Benia. / NEL ACEBAL Once alumnos de los talleres de música de Benia conforman una nueva agrupación que fue presentada en el centro polivalente LUCÍA RAMOS BENIA. Domingo, 2 diciembre 2018, 02:09

El concejo de Onís vuelve a moverse al son de la gaita. Casi dos décadas después de que el último proyecto expirase, el municipio cuenta con una nueva banda centrada en este instrumento tradicional. La agrupación está conformada por once alumnos de los talleres de música que desde hace ya siete años se imparten en la capital oniense a cargo de la Asociación Cultural Demusica y dirigida por los gaiteros Eugenio Otero Vega y Fernando Vázquez Cárcaba. Ayer se estrenó ante decenas de vecinos del concejo en el Centro Municipal Polivalente Hermanos Álvarez Marcos de la capital con un breve pero intenso concierto.

«Hacía tiempo que nos rondaba la idea de crear una agrupación y, teniendo en cuenta que las especialidades musicales que más demanda tienen desde siempre en nuestros talleres son las tradicionales, de gaita y tambor, consideramos que debía ser con estos instrumentos», explicaba ayer el presidente de la asociación, Martín Martínez. Tras un tiempo barajando la posibilidad, tanto desde la asociación como los directores y los propios chavales consideraron que «era el momento» de dar un paso adelante. Así nació la Banda de Gaitas de Onís, que conforman Olaya Torroba Vera, Marta Martínez Cadenaba, Olaya del Cueto Gutiérrez, Candela López Herrería, Iker Fernández Remis, Manuel Huerdo Sánchez, Lucía Alonso Suero, Jairo Sánchez Nieto, Beatriz Sánchez Nieto, Jaime Coto Fernández y José García Rodríguez.

Todos ellos se sacudían ayer los nervios minutos antes de salir a escena ante un público que no escatimó en aplausos, encantado de volver a contar con una agrupación de gaitas en el concejo. «La gente de Onís está entusiasmada. Nos comentan que tenían muchas ganas de volver a contar con una banda y, además, como sus componentes son todos conocidos, el apoyo es total», aseveraba Fernando Vázquez. Y su compañero le daba la razón, recordando cómo «hace por lo menos veinte años que se disolvió el último grupo de gaitas».

Ambos directores y profesores coincidieron en recalcar el nivel de los músicos, pese al poco tiempo que llevan algunos recibiendo clases. «Los más nuevos llevan como mínimo un año y medio en los talleres, pero todos ellos están perfectamente preparados y capacitados para ensayar juntos y formar parte de la banda», recalcó Otero.

De hecho, según apuntó Martínez, una de las ideas que la Asociación Cultural Demusica tenía en mente cuando impulsó la agrupación era la de que «fuese un paso más en la formación de los alumnos. No buscábamos tener una banda de gaitas profesional, sino una que surgiera de los propios chavales y que fuese evolucionando con ellos», insistió, e indicó que «la formación está abierta a cualquiera que quiera formar parte de ella, sea o no alumno, sea o no de Onís».

Tras dos meses de ensayos, ayer por la tarde llegaba la hora de la verdad y al son de temas tan tradicionales como 'Chalaneru', la 'Marcha de Brañes' y el irrenunciable 'Asturias, patria querida', los jóvenes músicos se fueron ganando a un público que, a buen seguro, les será fiel por muchos años.