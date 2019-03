Una ganadera de Bulnes denuncia un ataque del lobo a escasos metros del mirador Una de las ovejas de Begoña Martínez atacas por el lobo. / E. C. «En cinco días me mató siete ovejas y una cabra, a plena luz del día y pese a que había muchos turistas por la zona», lamenta Begoña Martínez L. RAMOS BULNES. Miércoles, 6 marzo 2019, 00:25

La historia se repite de nuevo. Si hace unos días eran unos pastores de Cangas de Onís quienes denunciaban haber sufrido varios ataques del lobo en plena subida a los Lagos de Covadonga, la pasada semana era Begoña Martínez, ganadera de la localidad cabraliega de Bulnes, quien veía con sus propios ojos a uno de ellos hincándole el diente a sus animales. Fue, relataba ayer a este diario, a plena luz del día y a escasos metros del mirador construido hace unos años para contemplar el Urriellu.

«Serían sobre las once de la mañana y me llamó uno de los del funicular para avisarme de que estaban viendo a los lobos corriendo detrás de mis ovejas, así que me fui en seguida para allá y lo vi de lejos», explicó la cabraliega. Sucedió el pasado miércoles y desde entonces hasta el domingo, los ataques a su cabaña se sucedieron en varias ocasiones. «En cinco días me mataron siete ovejas y una cabra», lamentaba, destacando que a la propia pérdida de los animales se suma el hecho de que algunos estaban recién paridos y ahora no podrán criar a sus corderos. El último de los ataques, aseveró, tuvo lugar este domingo. «La zona estaba llena de turistas, pero ya no tienen miedo al hombre», indicó, criticando la inacción de las administraciones. «Luego se extrañan de que no haya gente en los pueblos, pero es que van a terminar echándonos a todos», aseveró.

Lobo abatido en Benia

Por otro lado, ayer por la mañana resultaba muerto un ejemplar de lobo durante una de las batidas que el Principado autoriza al estar enmarcadas dentro del Plan del Lobo, El animal fue abatido en las inmediaciones de Benia de Onís.