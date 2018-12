Los ganaderos de Piloña buscan una nueva directiva para evitar su disolución El presidente Luis Cueto, ayer en Piloña. / JUAN LLACA El hasta ahora presidente, Luis Cueto, está decidido a dejar el cargo, pese a que en la asamblea de este fin de semana no se presentaron candidaturas ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Lunes, 10 diciembre 2018, 01:42

La asociación de Agricultores y Ganaderos de Piloña precisa de una renovación urgente de sus órganos directivos para poder continuar apoyando a los profesionales del campo en estos difíciles momentos. Como era de esperar, la asamblea anual celebrada este sábado en Infiesto sirvió principalmente para que el presidente del colectivo, Luis Cueto, marcase el comienzo de su retirada definitiva tras trece años de gestiones y dificultades, «pero con la sensación de que han servido para ayudar a muchos profesionales».

La cita contó con la presencia de más de ochenta asociados, de los 208 inscritos. En el transcurso del acto también abordó la actividad de estos últimos meses y se repartió la habitual lotería navideña. Sin embargo, el tema de la renovación copó la mayor parte del encuentro. La actual directiva puso sobre la mesa su dimisión, constatando a su vez que no había ninguna candidatura preparada para recoger el testigo.

Por tanto, «durante los próximos meses gestionaremos como una directiva en funciones, mientras se encuentra una solución», explicó Cueto, dejando claro que «la única salida debe ser que alguien tome el relevo, porque de lo contrario habría que comenzar los trámites para disolver el colectivo».

Como es lógico, esta es una opción que nadie quiere contemplar. «Pese a que no hubo candidatura alternativa, luego se estuvo hablando de la situación y todos los socios rechazaron que el colectivo pueda desaparecer», remarcó. Su continuidad en primera línea queda descartada «porque está claro que yo no voy a seguir. Tengo 73 años y llega una edad en la que ya no puedes, hay limitaciones y además quieres dedicar más tiempo libre a la familia».

Los participantes en la asamblea se mostraron preocupados por la situación y decidieron trabajar en estos próximos meses para la creación de otra candidatura, con la que Cueto está dispuesto a seguir colaborando, quizás como vocal. «Disolver el colectivo sería muy complicado y más teniendo en cuenta que en la situación actual, con los numerosos daños que se están produciendo en los cultivos y en el ganado, no nos lo podemos permitir», añadió, mostrándose partidario de un cambio suave en la directiva «para que haya continuidad y para que se pueda seguir trabajando en apoyo de estos socios que sufren los daños».

Protocolo de daños

Cueto también se mostró satisfecho con los logros de estos últimos años, «especialmente porque estamos consiguiendo una mayor implicación del Principado y del Ayuntamiento. Ahora ya se van a ver los daños con los afectados y seguimos luchando para que no queden destrozos sin pagar. Consejería y Ayuntamiento deben ser conscientes de lo que está ocurriendo».

El momento actual es importante porque los campesinos negocian un protocolo de daños, junto con la sociedad de cazadores, para agilizar y mejorar todos estos trámites, tratando de evitar confrontaciones judiciales. En lo personal, el presidente de la asociación afirma haber aprendido mucho en el trato con las administraciones y en asuntos legales . «Ciertamente he aprendido mucho y no puedo más que hacer un balance positivo de estos trece años», concluyó Luis Cueto.