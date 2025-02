Los ganaderos ponguetos alegarán contra la reclamación de devolver parte de sus ayudas

X. C.

L. RAMOS BELEÑO. Sábado, 5 de junio 2021, 01:10

Los jóvenes ganaderos ponguetos a los que la Agencia Tributaria reclama que devuelvan el 10% de las subvenciones recibidas para su incorporación a la actividad lucharán contra una decisión que consideran injusta. Una batalla en la que no están solos, pues la alcaldesa, Marta Alonso (PSOE), ya manifestó su intención de «acompañarles, asesorarles y apoyarles», al igual que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). De hecho, una abogada de la entidad participó ayer por la mañana en un encuentro con los afectados celebrado en el Ayuntamiento pongueto, en el que les animó a alegar y les explicó cómo hacerlo y en qué razones apoyarse.

«Los motivos que dan desde Hacienda para estas reclamaciones no son acertados, pues hablan por ejemplo de que no son subvenciones finalistas, que no exigen justificar para qué se utiliza el dinero, pero en este caso, por ejemplo, pueden pedir las facturas a los ganaderos», apuntó la regidora. Reconoció que, si bien por el momento solamente los jóvenes que concurrieron a la convocatoria de 2016 son los que recibieron la carta, en el Ayuntamiento temen que más adelante pueda llegarles también a los de 2017 y 2019, cuando las ayudas, además, fueron más elevadas, pasando de 25.000 euros a 50.000, por lo que la cantidad reclamada sería también mayor.