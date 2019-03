El Gobierno central se compromete a desbloquear la senda costera de Lastres La playa de La Griega, en primer término, y Lastres al fondo. / X. CUETO Se emitirá un informe para orientar al Principado acerca de la cesión de los terrenos necesarios para acometer el proyecto L. RAMOS LASTRES. Sábado, 16 marzo 2019, 00:13

Tras diez años de espera, la senda costera que unirá Lastres con la playa de La Griega, en Colunga, está ahora más cerca de hacerse realidad. La asociación vecinal lastrina y la alcaldesa del concejo, la socialista Sandra Cuesta, regresaban ayer de Oviedo con el firme compromiso por parte tanto de la Delegación del Gobierno en Asturias como de la Demarcación de Costas de hacer todo lo posible por desbloquear el proyecto.

Este está paralizado desde hace unos años por «una cuestión jurídica que imposibilita la cesión de los terrenos por parte del Principado al Estado para que éste acometa las obras», según explicaba la regidora. No obstante, la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, y el jefe de Costas, Ramón Galán, prometían ayer a los colungueses que van a «emitir un informe en cuanto a normativa especificando qué es lo que necesita concretamente el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para acoger esos terrenos y que el Principado pueda cederlos», indicó Cuesta.

De esta forma, al indicar al Ejecutivo asturiano el argumento jurídico a utilizar para poder sacar adelante la iniciativa, la sensación de los presentes en la reunión de ayer es de que «se va a desatascar». «La voluntad política está ahí», aseveró la alcaldesa de Colunga, quien recalcó que la de la senda costera será «una actuación fantástica para Lastres, pues mejorará notablemente el acceso peatonal; pero también para todo el concejo, pues es muy ambiciosa e incluye otras mejoras, por ejemplo, para la playa de Astillero».

La rampa de la playa del Escanu tendrá que esperar por los Presupuestos GeneralesEs un proyecto «muy necesario y ambicioso», indican los vecinos de Lastres y la alcaldesa

También el presidente de la Asociación de Vecinos de Lastres, Ángel Moro, salía satisfecho del encuentro. «Tanto la delegada del Gobierno como el jefe de la Demarcación de Costas entendieron perfectamente que la senda es de suma necesidad para Lastres y para todo el municipio y coincidieron en que hay que buscar ya una salida a este problema», señaló. Por este motivo, añadió, «ambos se comprometieron a buscar de forma urgente una fórmula que permita desbloquear el proyecto junto al Principado».

La iniciativa para crear una senda costera entre la villa lastrina y la playa de La Griega, rememoró, se remonta a 2009. «En 2014 fue publicado en el BOE el proyecto y en 2015 los vecinos realizamos una sestaferia para preparar el terreno», relató. La actuación cuenta desde hace tiempo con un presupuesto asignado de casi 1,5 millones de euros y es solamente el citado problema jurídico con la cesión de los terrenos lo que frena su ejecución. «Es muy importante y necesario e incluye un puente sobre el río Astuera, un aparcamiento en la playa de Astillero y un área recreativa», enumeró.

El presidente de los vecinos y la alcaldesa de Colunga aprovecharon la reunión de ayer en Oviedo para abordar otro asunto pendiente en Lastres, como es la construcción de una rampa de acceso a la playa del Escanu. La actuación, indicaron los representantes del Gobierno central, será sufragada íntegramente por el Estado, pero no se podrá ejecutar hasta que no se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales, ya que no está incluida en los prorrogados.