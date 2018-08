El gobierno llanisco prevé sacar otras treinta plazas municipales a oposición Enrique Riestra, durante la presentación de la OPE 2018 ayer, en su despacho en Llanes. / L. R. La negociación para la oferta de empleo acaba de arrancar y el alcalde confía en poder abrir el plazo para ocupar diez de los puestos de 2017 antes de que finalice el año LUCÍA RAMOS LLANES. Jueves, 30 agosto 2018, 00:06

Reducir al mínimo el porcentaje de interinidad en la plantilla municipal. Es uno de los retos que se propuso el actual equipo de gobierno a su llegada, tras las elecciones de 2015, y por el que siguen trabajando, con el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) a la cabeza. Según explicaba ayer, su intención es llegar al final de la legislatura habiendo sacado a concurso público unas cuarenta y cinco plazas municipales que actualmente están siendo ocupadas por personal interino desde hace años.

«Cualquier empresario quiere contar con los mejores empleados posibles y los llaniscos se merecen lo mismo», manifestó el regidor llanisco, quien insistió en que su intención a la hora de sacar a oposición todas estas plazas es la de «acabar con la precariedad laboral» en el Consistorio, así como asegurarse de que cada puesto esté ocupado por la persona que haya demostrado estar mejor cualificada para el mismo.

En este sentido, Enrique Riestra indicó que el expediente para poner en marcha la oferta pública de empleo correspondiente al presente ejercicio se incoó el pasado 6 de julio. En menos de veinte días, agregó, «ya había cuatro informes del secretario municipal en los que indica que, según su criterio, solamente se podría sacar una plaza de reposición». En estos informes, recalcó el alcalde llanisco, el alto funcionario «alega cosas parecidas a las de los informes de la OPE de 2017, que ya fuero contestadas en las tres sentencias judiciales y un recurso» que resultaron favorables al cuatripartito y su oferta pública de empleo.

Con la intención de «matizar» los documentos elaborados por el secretario municipal, el gobierno local encargó un quinto informe al abogado consistorial, quien «interpreta de otra manera y estima que se pueden sacar todas las plazas que cumplan con la Ley General de Presupuestos». Ésta establece que se pueden sacar a concurso público todas aquellas plazas que hayan estado ocupadas en los tres años anteriores a 2017 y que cuenten con consignación presupuestaria. Es decir, serían una treintena las plazas que el cuatripartito tratará de sacar adelante.

Con la intención de agilizar el procedimiento, ayer mismo se convocaba la primera mesa de negociación en el Ayuntamiento. «No hubo demasiada participación y desde la UGT nos dijeron que solo reconocían los informes del secretario municipal», explicó Enrique Riestra, quien lamentó que el sindicato «no tiene intención de negociar». La siguiente mesa, agregó, se convocará el lunes y, a partir de ahí, se irán convocando más. «Si alguien tiene intención de que vayan pasando los días y no dé tiempo a convocar estas oposiciones, que conmigo no cuenten, porque esto lo vamos a sacar adelante», aseveró.

Policía Local

El regidor llanisco también se refirió a la OPE de 2017, que sigue en marcha. Recordó que dentro de las dieciséis plazas que se pretenden sacar a concurso hay seis, las de Policía Local, que están ahora mismo con una medida cautelar de suspensión de las bases. «Desde que empezamos este periplo todo son trabas judiciales de toda índole. Hay cuatro demandas presentadas en diferentes juzgados, de las cuales de momento hay tres sentencias y un recurso favorables a la OPE». Unas demandas, subrayó, que «se basan en los informes del secretario municipal, aunque la justicia los está desestimando».

Respecto a las otras diez plazas, Riestra aseveró que «desde julio había orden directa de la Alcaldía de tramitar el expediente, pero por razones que se desconocen no se hizo hasta el momento». Ahora, añadió, se retomará el mismo con la intención de que las plazas puedan ser publicadas en el BOPA antes de que finalice el año. En referencia a las bases, el regidor recalcó la «buena voluntad» del gobierno al incluir gran parte de las peticiones realizadas desde la UGT, aunque el sindicato no se aviniese en la negociación. «Solo se rechazó aquella que pretendía que la experiencia de los trabajadores del Ayuntamiento de Llanes contara más en puntuación que la de otras administraciones locales. No puede ser», apuntó.

Estas ofertas públicas de empleo fueron una de las prioridades del edil de IU asesinado hace dos semanas, Javier Ardines, en cuya memoria el alcalde prometió «seguir trabajando duro».