Las grúas vuelven a la comarca Inmueble que se levanta en la ciudad de Cangas de Onís, en la zona del paseo del Güeña. / XUAN CUETO Los constructores lamentan que Llanes, tradicional motor del Oriente, esté «en retroceso» y apelan a la «voluntad política» Ribadesella, Cangas o Infiesto son algunas de las villas con obra nueva en construcción GLORIA POMARADA Martes, 26 febrero 2019, 00:15

Lejos aún de los boyantes años del ladrillo, en el horizonte de la comarca oriental vuelven a despuntar las grúas y los edificios en construcción. En las principales capitales del concejo, los proyectos avanzan con un patrón común: de uno en uno y en enclaves céntricos. Es el caso del edificio Toraño, en Ribadesella, así llamado por ocupar la parcela en la que en su día se levantaba la antigua panadería homónima, demolida en 2014. Por su parte, en Cangas de Onís está en construcción un inmueble de pisos en el paseo del Güeña y en Infiesto avanza el edificio de 'La Cárcel', situado en la zona de la antigua penitenciaría y frente al actual centro de salud de la capital piloñesa.

El de la construcción es uno de los sectores con mejores previsiones para este 2019, en el que se esperan crear dos mil puestos de trabajo, según estimaciones de CAC- Asprocon. Sin embargo, en la comarca sigue existiendo una amplia brecha entra la obra nueva y la segunda mano, motor en estos años de crisis. Ocurre por ejemplo en Llanes, tradicionalmente el concejo del Oriente con mayor tirón, pero donde la edificación de nueva planta sigue estancada. En el primer semestre de 2018, el 40% de las transacciones de vivienda se realizaron en ese concejo, principalmente en el capítulo de segunda mano con 134 casas usadas frente a siete nuevas. La cifra queda lejos de las 372 residencias a estrenar que se vendían hace una década en solo seis meses.

«No notamos que vaya a mejor, está retrocediendo», señalan desde la Asociación de Empresarios de la Construcción del Oriente (Asecoa) sobre la situación de Llanes. Entre las causas, el presidente de la entidad Fernando García Vallado apunta a una crisis económica que no acaba de alejarse y al propio Ayuntamiento. «Parece que se está intentado rizar el rizo, mirando todo con lupa y con miedo a dar licencias. Se ralentizó todo en los últimos meses», lamenta. Al no contar con un Plan General de Ordenación (PGO) aprobado, los constructores consideran que el Consistorio actúa «con temor a dar licencias para que luego no metan sanciones», una decisión que, dicen, repercute en su actividad: «Cualquier duda se manda a la CUOTA, tenemos las licencias esperando y estamos mandando a la gente al paro», denuncian.

Entre los proyecto «parados», desde la entidad señalan una promoción de Bricia, que luce como un edificio esqueleto desde hace una década y que dos socios de la región tenían pensado retomar con una veintena de viviendas, según indicaron desde la propia asociación el pasado abril.

Datos en mano, la concejal de Urbanismo de Llanes, Marián García de la Llana (Foro), apunta que el Ayuntamiento ha tramitado en los últimos meses 84 obras mayores y otras 293 menores. La teniente de alcalde señala también la «saturación» que se registra en el área de Urbanismo ante la ausencia de PGO, motivo por el cual «hay que estudiarlo todo muy bien». Entre los «problemas» incluye también la falta de personal: «Hubo dos funcionarios de baja. En Urbanismo habría trabajo para otras cinco o seis personas, pero no nos dejan», afea a la Secretaría municipal. Apela asimismo a «la cantidad de derribos de legislaturas pasadas» u «obras que estaban sin recepcionar y que ahora se pide solución al Ayuntamiento». «Voluntad toda, medios nos faltan», resume sobre la situación en Llanes.

Por su parte, los constructores de Asecoa sostienen que la disposición es más favorable en otros concejos de la comarca. «En Ribadesella es mejor y en Cangas de Onís el Ayuntamiento no pone pegas, es más ágil y se preocupa de que la gente empiece a trabajar», explica García Vallado sobre el sentir que le transmiten los profesionales del sector.