La Guardia Civil intercepta un dron sin licencia durante el Descenso del Sella L. R. ARRIONDAS. Martes, 6 agosto 2019, 00:09

El Equipo de Detección e Interceptación de Vehículos Aéreos no Tripulados estrenado por la Guardia Civil con motivo del 83 Descenso Internacional del Sella permitió detectar un dron no autorizado que estaba a punto de iniciar su vuelo en las inmediaciones de la prueba deportiva en la mañana del pasado sábado. Los efectivos movilizados en el marco del dispositivo de seguridad se desplazaron hasta el lugar en el que se encontraba el piloto del dron, que pretendía ponerlo a sobrevolar la zona, y además de abortar el vuelo, informaron a su manipulador de que no estaba permitido el uso de ningún vehículo aéreo no tripulado no autorizado.