La Guardia Civil investiga dos robos en establecimientos hosteleros de Llanes Los cacos entraron por la ventana más próxima a la puerta y se llevaron la recaudación de la máquina recreativa. / NEL ACEBAL Los cacos se llevaron la recaudación de la máquina recreativa en un bar de la calle Pidal y asaltaron un restaurante en Genaro Riestra L. RAMOS LLANES. Jueves, 31 enero 2019, 00:24

Los ladrones vuelven a hacer acto de presencia en Llanes. Esta vez fueron dos establecimientos hosteleros de la capital los que sufrieron sendos robos en la madrugada del martes al miércoles, si bien no está confirmado que exista relación entre ambos asaltos. Uno de los locales afectados es el bar El Tendederu, ubicado en la calle Pidal, actualmente en obras. «Abrieron la ventana pequeña más próxima a la puerta, probablemente llevasen una ganzúa, y desmontaron la máquina recreativa, llevándose toda la recaudación», relataba ayer a este diario el propietario del negocio, José Díaz. Los cacos no tocaron nada más. Esta no fue la primera vez que el hostelero recibía la visita de los amigos de lo ajeno, pues ya hace unos años sufrió otro asalto, con más daños, al destrozar los ladrones la puerta de entrada.

El otro robo de la noche tuvo lugar en el restaurante La Provenzal, emplazado en la calle Genaro Riestra, al que los cacos accedieron forzando la puerta trasera. Hasta el lugar se desplazaban, en cuanto recibieron el aviso del propietario, efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Llanes, quienes procedieron a hacer un examen ocular del lugar y a recabar pruebas que ayuden a dar con el autor o autores del suceso. La misma operación también se llevó a cabo la cafetería de la calle Pidal.