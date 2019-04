La Guardia Civil se luce en casa Efectivos de la Sereim izan verticalmente a una 'herida' mediante contrapeso ante la mirada de los niños cangueses. / FOTOS: XUAN CUETO Los quinientos alumnos del colegio cangués vieron cómo se detecta y detona una bomba, conocieron a los perros y contemplaron un rescate vertical Más de una veintena de agentes de ocho unidades se exhiben en el Reconquista LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS. Sábado, 13 abril 2019, 02:53

Al grito de «¡otra, otra!» finalizaba ayer la exhibición que más de una veintena de agentes de la Comandancia de Gijón de la Guardia Civil de hasta ocho servicios diferentes llevaron a cabo en el colegio Reconquista de Cangas de Onís. Medio millar de alumnos de Educación Infantil y Primaria reclamaron un 'bis' a los efectivos, como si de estrellas del rock se tratara. Y es que el despliegue, reconocía el jefe de estudios, Alberto Gutiérrez, fue «un lujo». Muchos de los guardias jugaban en casa, como los de la Sección de Rescate e Intervención en Montaña (Sereim), el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), y los del puesto de Seguridad Ciudadana; pero también se acercaron desde Gijón técnicos especialistas en desactivación de explosivos (Tedax), el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Grupo Cinológico. Desde más cerca, de Llanes y Ribadesella, llegaron la Policía Judicial y el destacamento de Tráfico.

En una primera parte, en grupos, los escolares fueron pasando por los puestos de las diferentes unidades, donde los agentes les explicaban cuál es su cometido y les mostraban el material con el que trabajan. Así, los niños pudieron tocar los trajes de neopreno con los que se protegen los buzos, probarse las gorras y los chalecos del personal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, portear a sus compañeros en las camillas de rescate de los 'greiman', fotografiarse y tomarse las huellas como si de peligrosos delincuentes se tratara junto a los policías judiciales, ver de cerca las motos del Seprona y maravillarse con las funciones del robot de los Tedax, conocido cariñosamente como 'Ambrosio'. Sin embargo, el protagonista indiscutible fue 'Blue', un border collie especializado en seguridad y rescate que hizo las delicias de los pequeños con sus trucos y aceptó de buen grado las carantoñas que le dedicaron.

Espeleosocorro

La segunda parte de la jornada, dedicada a la exhibición, arrancó con una intervención en la que los efectivos del Sereim de Cangas de Onís mostraron una maniobra muy utilizada en el espeleosocorro para izar verticalmente una camilla mediante un contrapeso, utilizando el peso de uno de los rescatadores para elevar a la herida. Fue la profesora de Audición y Lenguaje, Pastora Marcos, la valiente que se ofreció voluntaria y, tras la experiencia, aseveró que «la determinación con la que trabajan da mucha seguridad, podemos estar tranquilos en la montaña».

Según explicó David Sánchez, quien colabora con el capitán Vizcaíno en la aplicación del Plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en centros educativos y sus entornos, «los niños cangueses son muy afortunados, pues las exhibiciones del Servicio de Montaña se pueden ver muy pocas veces, ya que por precaución no podemos mover mucho a los agentes que están de retén». Los escolares lo valoraron y demostraron el cariño que en toda la comarca de Picos existe por una unidad estrechamente ligada al territorio. «Me encantó el rescate, pues son muy ágiles y valientes y además nos permitieron conocer algo que no se suele ver habitualmente», manifestó Andrea Intriago, de 6º de Primaria.

Tras el rescate hizo aparición 'Tisa', una labrador especializada en detección de explosivos que en apenas unos segundos logró identificar la caja que contenía una pequeña bomba en su interior. Tras ella llegó el turno de 'Ambrosio', encargado de tomar el paquete y trasladarlo a una zona segura para que el Tedax Benjamín Martínez -protegido con un traje, escudo y casco de más de 65 kilos- procediese a detonar de forma manual el artefacto, haciendo que el joven público estallase en aplausos.

«Ha sido una pasada lo de la bomba y me resultó muy interesante conocer los riesgos que entraña la actividad de los Tedax», señaló Amaya Alonso, mientras a su lado, su compañero Germán López se mostraba de acuerdo y agregaba que «el robot está muy chulo». También Marco Barrena quedó encantado con el día de cole diferente que él y sus amigos vivieron ayer. «Estuvo genial, pues aprendimos un montón de cosas que no conocíamos de la Guardia Civil, ya que no sabíamos que hacían tantas cosas diferentes», indicó, y destacó «lo buenos y amables que son los perros, algo que en caso de rescate seguro que se agradece mucho».

El próximo 6 de mayo los agentes ofrecerán una charla sobre el acoso.