Un Guirria «pícaro» anima el 2019

Brincó de principio a fin, repartiendo besos entre las mozas y arrojando generosos puñados de ceniza a quienes se interponían en su camino. El Guirria convirtió ayer al aguinaldo de Ponga en uno de los más animados de los últimos tiempos, pues el personaje carnavalesco que cada Año Nuevo recorre los pueblos del concejo no escatimó en atenciones a las mujeres ni en energía para llevar sus trastadas por las casas de los ponguetos.

La cita, una «tradición ancestral» para los habitantes del concejo y fiesta declarada de interés turístico regional, comienza cada año durante la Nochevieja. Es entonces cuando los jóvenes de Ponga se reúnen, al filo de la medianoche, para celebrar el sorteo que empareja a mozos y mozas. También de esa velada sale el nombre del chico, mayor de dieciséis años, que a la mañana siguiente se enfundará el traje azul y amarillo y una máscara que debe guardar su identidad durante la jornada. El anonimato del Guirria es precisamente una de las costumbres que los ponguetos guardan con mayor celo.

El joven que ayer encarnó al personaje cumplió con su cometido y, oculto bajo una careta de largas barbas negras, emprendió su frenético recorrido pasado el mediodía desde las escuelas de San Juan de Beleño. En el primer brinco dejó claro el ímpetu que iba a imprimir a la cita, pues de un salto se lanzó a la carretera para comenzar a repartir achuchones al público más madrugador. Avanzados escasos doscientos metros, no dudó en encaramarse a un coche para acceder a una terraza, donde jóvenes y mayores le recibieron entre la sorpresa y el jolgorio. «Un buen Guirria tiene que ser un poco picardioso, saltar y dar muchos besos. Si no es un poco sinvergüenza no tiene gracia», explicó Marcos Crespo, que veinte años atrás representó al personaje pongueto. Similar recomendación apuntó Bernardo Collado, Guirria en 2001: «Lo fundamental es entrar a todas las casas besando a las mozas. Tengo recuerdos muy buenos». Afincado en Londres desde hace veintidós años, Collado solo ha faltado a la fiesta en dos ocasiones: el invierno que se mudó a la capital británica y el año que nació su hijo. Ahora es el pequeño Matías, de cuatro años, quien sigue con la tradición familiar a lomos de uno de los quince burros que ayer integraron la comitiva. «Nos gusta traerlos desde pequeños», contó Collado. Su hijo fue ayer el más pequeño de los niños del séquito, todos ellos con un sueño común: ser en un futuro cercano guirrias. El más próximo a cumplir esa aspiración es Enrique González, de trece años. Al ser el mayor de los aguinalderos a lomos de los asnos, ejerce desde 2013 como «cajero». «Guardo el dinero que nos dan todo el día», contó el pongueto. Solo cuando acaba la fiesta proceden a contarlo para invertirlo en la cena. «Es un día que se vive muy feliz, estás un poco nervioso a la salida pero luego se pasa muy bien», destacó el niño.

Vino y dulces en Cainava

Los mozos de mayor edad, por su parte, siguen al Guirria a caballo. Un total de diecisiete fueron los jóvenes que participaron en la edición de este 2019, siempre a la estela del protagonista del día, que monta en el corcel a la salida de San Juan de Beleño para emprender al trote el camino hacia Cainava. La tradición marca que el recorrido comience por el pequeño núcleo, de media decena de casas habitadas, y que la primera visita sea a la morada de la octogenaria Ramona Rivero. Al aguinaldo que la mujer les entregó respondieron los mozos con cánticos al son de la gaita de Yago Valvidares, músico de Cabranes. No faltaron en el repertorio cantares a la Santina ni el 'Clavelitos', así como las habituales proclamas de «viva el Guirria, viva los aguinalderos».

Cainava es también el primer punto de 'repostaje', donde el Guirria y su séquito son agasajados con dulces y tragos de vino. De ahí parten hacia más casas de la zona, para regresar a San Juan de Beleño poco antes de las dos de la tarde.

En un nuevo año que en la capital pongueta se estrenó con sol radiante, fueron muchos los turistas y vecinos de toda la comarca que abarrotaron la plaza para recibir a la emblemática figura, que continuó la fiesta junto a su cortejo hasta bien entrada la noche.