Un Harry Potter a la riosellana Los jóvenes actores y equipo técnico del corto riosellano 'Jack Scott y el cetro de la maldad'. / J. GARCÍA La cinta 'Jack Scott y el cetro de la maldad' se presenta mañana en la villa tras meses de intenso trabajo Una docena de niños han filmado estas vacaciones su primera película de aventuras JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 12 septiembre 2019, 00:10

Solo tienen entre doce y trece años de edad, pero piensan como personas adultas a la hora de planificar su futuro. Esta semana vuelven a las aulas para iniciar un nuevo curso, pero esta vez lo hacen orgullosos del trabajo realizado a lo largo del verano. Han aprovechado las vacaciones estivales para grabar, montar y crear un cortometraje de ficción que se estrenará a las ocho de la tarde de mañana en la Casa de Cultura de Ribadesella. El trabajo, titulado 'Jack Scott y el cetro de la maldad', fue ideado por Iván Suárez, quien se convirtió en guionista, director, cámara y productor de un filme de 22 minutos de duración.

Los grabó utilizando una video-cámara a la que acopló un soporte de estabilidad. El montaje lo realizó con la ayuda de un programa informático que le permite utilizar técnicas audiovisuales como el croma para superponer los fondos de pantalla deseados y crear diferentes escenarios. El contenido de la historia lo avanzaba el director: «Está inspirado en las aventuras de Harry Potter, porque en el corto predominan la magia, las varitas, los problemas y un malo llamado Merton Bush».

Este papel de villano principal está desempeñado por Juan Alonso, quien aseguró ser «malísimo, porque es algo que me viene en la sangre». Como acompañante del malo está Marta Barbas, quien realiza un papel secundario formando parte del bando oscuro como «una maga maligna».

«No teníamos ni idea de interpretar, pero no se nos ha dado tan mal», cuentan los jóvenes

El papel de protagonista es para Eduardo Aramburu, quien se ha metido en la piel de Jack Scott con toda la ilusión del mundo, «porque aunque no tenía ni idea de cómo interpretar películas, al igual que el resto, creo que no se me ha dado tan mal», afirmó. Además, Miguel Urueña interpreta al hermano del protagonista, «apoyándole en todo cuanto puede», y Hugo Valle, el más chiquito del grupo, hace el papel de padre de ambos y de su hermana Chole, «papel para el que estaba bien caracterizado», afirmó.

Más proyectos

En este trabajo coral también han participado Ángela Llano, Roberto Quirós, Manuel Alonso, Marcos Urueña, Pablo Ramos, Hugo Valle, Chloe Valle y Lola Llano, además de un gato de raza bengalí, «tipo leopardo, que lo conseguí meter en esta película, aunque costó un poco». En un momento dado, el gato desaparece al convertirse en un maestro de magos, papel que desempeña el mismo director, Iván Suárez.

La película también tiene banda sonora extraída de internet y que «encaja muy bien con la temática». En la premier del viernes estarán todos en la Casa de Cultura para responder a cuantas preguntas quiera hacerles el público presente.

Antes del verano, este grupo de chavales estuvo trabajando en diferentes audiovisuales, creando una especie de noticiario televisivo llamado TV Ribadesella en el que no solo cuentan noticias locales, sino también nacionales e internacionales. La idea nació en su anterior etapa escolar, cuando en el colegio crearon Tele Sexto. El siguiente paso, «divulgar todo esto a través de alguna red social», añadió Iván.

Mientras llega ese momento, esta semana vuelven a clase para seguir preparándose y para ir pensando en el futuro. Iván Suárez lo tiene muy claro: «Tengo pensado estudiar audiovisuales, pero si eso no me funciona, me gustaría ser actor o director», aseguró. Lo que no les faltan son inquietudes cinematográficas.