Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís
El fuego calcinó 26 fardos de hierba, unos 100 metros del tejado de la nave y una segadora
P. Á.
Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:12
Una persona ha resultado herida en un incendio declarado en la tarde del viernes en una cuadra de Igena, Cangas de Onís. El fuego se desató pasadas las 17.30 horas y calcinó 26 fardos de hierba, unos 100 metros del tejado de la nave y una segadora.
La persona afectada resultó herida en las extremidades superiores, aunque pudo trasladarse por sus medios a un centro hospitalario.
Efectivos de Bomberos de Asturias con base en los parques de Cangas de Onís, Llanes y Piloña sofocaron el incendio y, con la ayuda de un tractor, realizaron tareas de extinción y refrigeración de los fardos que fueron extraídos de la nave. Permanecieron en el lugar hasta las 22.30 horas.