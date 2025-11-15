El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los bomberos, durante las labores de extinción y refrigeración de la zona afectada por el fuego. 112 Asturias

Una persona resulta herida al incendiarse una cuadra en Cangas de Onís

El fuego calcinó 26 fardos de hierba, unos 100 metros del tejado de la nave y una segadora

P. Á.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 10:12

Una persona ha resultado herida en un incendio declarado en la tarde del viernes en una cuadra de Igena, Cangas de Onís. El fuego se desató pasadas las 17.30 horas y calcinó 26 fardos de hierba, unos 100 metros del tejado de la nave y una segadora.

La persona afectada resultó herida en las extremidades superiores, aunque pudo trasladarse por sus medios a un centro hospitalario.

Efectivos de Bomberos de Asturias con base en los parques de Cangas de Onís, Llanes y Piloña sofocaron el incendio y, con la ayuda de un tractor, realizaron tareas de extinción y refrigeración de los fardos que fueron extraídos de la nave. Permanecieron en el lugar hasta las 22.30 horas.

