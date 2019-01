Herrero declara por el caso de una funcionaria que trabajó años sin contrato «Firmé el contrato y el cese con los parabienes del servicio de Personal», asevera el socialista, quien cree que es «una venganza del alcalde» L. RAMOS LLANES. Jueves, 24 enero 2019, 00:34

El portavoz municipal socialista, José Herrero, acudía en la mañana de ayer a prestar declaración ante la jueza de Llanes después de que ésta decidiese abrir diligencias de investigación por el caso de una funcionaria que estuvo trabajando durante varios años sin contrato en el Ayuntamiento. Los hechos se remontan al año 2008, cuando la mujer fue contratada por un periodo de tres meses para ayudar en las labores del departamento de Urbanismo. Quince días antes de que finalizase su contrato, y como indica la normativa, el entonces concejal de Personal firmó una notificación de cese que «la trabajadora recibió y firmó», según manfiestaron ayer a este diario fuentes conocedoras del caso. La mujer, C. M. C., sin embargo, continuó acudiendo a su puesto de trabajo y percibiendo un salario por ello durante varios años más.

«Al parecer, alguien le dijo que siguiera trabajando», indicó Herrero ayer, y agregó que «el alcalde -Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes- quiere que esa persona sea yo, pero es totalmente incierto». La trabajadora, indicó, «fue contratada por el servicio de Personal y yo, como concejal, firmé su contrato con los correspondientes informes jurídicos y de la misma forma en que en aquella época firmé muchos más, pues se contrató a mucha gente mediante convenios y subvenciones».

Del mismo modo, cuando le entregaron la notificación de cese, continuó, la rubricó, «con todos los parabienes del servicio de Personal», sin darse cuenta de a quién se refería la misma. «Yo no conocía de nada a esta persona y siempre pensé que era como otros funcionarios que estaban con contratos indefinidos. No me enteré de que estaba sin contrato hasta que el alcalde me lo recriminó en un Pleno el pasado verano», aseveró Herrero.

Pese a que está convencido de que su inocencia quedará demostrada a lo largo de la investigación, el socialista se mostró indignado con lo que considera que es «una estrategia perfectamente orquestada» por el regidor llanisco para ir a por él y a por sus compañeros, más ahora, con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. «Va por lo penal y a por las personas, no contra unos procedimientos que pueden estar equivocados», lamentó Herrero, e indicó que desde la llegada al poder del cuatripartito ya son cinco los procedimientos judiciales en los que se ha visto envuelto por denuncias del actual gobierno municipal.

En este caso el concejal socialista considera, además, que la denuncia responde a «una venganza del alcalde contra esta trabajadora, quien forma parte del comité de empresa -es representante de la sección sindical de la Unión General de Trabajadores en el Ayuntamiento de Llanes- y desde el principio fue muy crítica con las políticas que está llevando a cabo el actual equipo de gobierno». La citada funcionaria, agregó, «ha mantenido varios enfrentamientos con el regidor en las mesas de negociación» convocadas durante los últimos meses.