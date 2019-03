Herrero niega haber fraccionado los contratos de la cartografía de Llanes José Herrero, ayer, a la salida del Juzgado de Llanes, donde prestó declaración. / NEL ACEBAL El portavoz socialista explica ante la jueza que se fueron iniciando procedimientos a medida que el equipo redactor del plan general planteaba necesidades LUCÍA RAMOS LLANES. Jueves, 28 marzo 2019, 00:21

No hubo fraccionamiento intencionado en la contratación de la cartografía del plan general de ordenación de Llanes. Es lo que defendió ayer por la mañana ante la jueza llanisca el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, José Herrero, a quien la Fiscalía del Principado denunciaba el pasado septiembre por un supuesto delito de prevaricación administrativa. Junto al que fue concejal de Urbanismo en el anterior mandato también están siendo investigados por supuestamente fraccionar varios contratos quien fue su compañera de gobierno, Esther Bustillo, exedil de Contratación, y el popular Juan Carlos Armas, que ocupa actualmente este último cargo.

El procedimiento, que se encuentra actualmente en fase de instrucción en el Juzgado de Llanes, deriva de un escrito presentado ante la Fiscalía en enero del año pasado por el entonces concejal no adscrito, Alfonso Miyares, en el que alertaba de una serie de posibles irregularidades tras llevar a cabo un estudio de las contrataciones menores del Consistorio en 2016. El exedil apuntaba al fraccionamiento de casi una treintena de contrataciones, la mayoría de las cuales fueron realizadas bajo el mandato del actual equipo de gobierno.

Entre los que se achacan a la anterior corporación se encuentran los correspondientes a la contratación de los trabajos para realizar al cartografía del concejo de cara a la elaboración del plan general de ordenación, adjudicados a una empresa de la que formaba parte Omar Lázaro, hoy concejal socialista en el Consistorio. «Fue una necesidad planteada por el equipo redactor, pues consideraban que la anterior cartografía estaba obsoleta y que sería fundamental para el nuevo plan», manifestó Herrero, quien apuntó que en un primer momento lo que le solicitaron los redactores fue la cartografía de los núcleos rurales. «Seguimos el procedimiento habitual, que comenzaba cuando al detectar una necesidad los técnicos se la transmitían al responsable político, en este caso yo, y éste lo comunicaba al servicio de Contratación. A partir de ahí no tuve ninguna intervención más», explicó.

Con posterioridad, agregó, desde el equipo encargado de redactar el PGO se plantearon nuevas necesidades, por lo que se llevaron a cabo nuevas contrataciones para completar la cartografía del concejo. Fue por eso, insistió, por lo que se realizaron diferentes procedimientos, y no porque se pretendiese fraccionar el contrato. «Como siempre digo, todos los que tomamos decisiones en el Ayuntamiento podemos equivocarnos y tener errores administrativos y de procedimiento. De ahí a una prevaricación penal, como se me quiere imputar, hay un largo trecho porque en ningún momento ni este concejal ni Esther Bustillo tuvimos intención ni de beneficiar a ninguna persona en concreto, ni a ninguna empresa en concreto, ni sacamos personalmente ningún beneficio al hacer la contratación de esa forma», aseveró José Herrero. Y agregó que todo lo que hicieron él y su entonces compañera de gobierno fue tratar de «finalizar un plan general que era una demanda fundamental de la sociedad llanisca a la que el PSOE, como gobierno, tenía que responder».

Respecto al hecho de que Omar Lázaro entrase a formar parte de la candidatura socialista al Ayuntamiento llanisco poco tiempo después de que le fuesen adjudicados los contratos a una empresa de la que formaba parte, Herrero aseveró que «no le conocía en su momento. Le conocí a raíz de ese trabajo que hizo para el Consistorio, pero anteriormente ni a él ni a su socio les conocía absolutamente de nada, y mucho menos a su empresa», insistió. Apuntó, asimismo, que «en ningún momento desde que se inició el procedimiento hasta que se finalizó recibiendo los trabajos y pagando las facturas correspondientes, hay ningún informe, ni técnico, ni jurídico, ni económico, ni ningún tipo de reparo que nos hubiera indicado que estaba mal hecho y había que hacerlo de otra forma. Por tanto, entendimos que todo se hizo de forma correcta», indicó.

«Persecución judicial»

El portavoz socialista recordó que éste es «el sexto procedimiento judicial» en el que se ve envuelto desde que comenzó el presente mandato, iniciados la mayoría de ellos «por denuncias del actual equipo de gobierno». Este fue consecuencia del escrito de Miyares, agregó, «pero el Ayuntamiento se ha personado como acusación particular, cosa que no me sorprende, pues forma parte de la estrategia de judicialización del alcalde, Enrique Riestra, y sus elementos adláteres del cuatripartito contra el PSOE y este concejal», afeó. Y añadió que, «paradójicamente», este asunto llega al juzgado en estas fechas, coincidiendo con la precampaña». «Son la estrategia y la línea marcadas por el señor Riestra desde el inicio de la legislatura: la persecución judicial a los anteriores concejales del equipo de gobierno y a muchos funcionarios del Ayuntamiento que no le bailan el agua. Esto es lo que ha producido el cuatripartito en estos cuatro años, entre otras cosas trasladar a los juzgados la vida y el debate políticos», apostilló.