«La historia ancestral de Asturias no se puede perder» Antonio Canales, en un descanso de las clases que ofrece en Colombres. :: FOTOS: NEL ACEBAL Antonio Canales da clases de danza a jóvenes en el Encuentro con los Maestros de Colombres LUCÍA RAMOS Miércoles, 21 agosto 2019, 00:08

Un ruido seco y acompasado rompe, desde hace unos días, la habitual calma que reina en la capital ribadedense. A medida que uno se aproxima al albergue de Colombres se va desentrañando el misterio: es el taconeo de los más de treinta alumnos que, infatigables, trabajan mañana y tarde al compás que les marcan algunos de los bailaores y coreógrafos más importantes del panorama nacional. No en vano, el elenco que los organizadores del Encuentro con los Maestros han logrado reunir para la presente edición es difícil de superar.

En la carpa, concentrado, con los ojos cerrados y siguiendo la melodía que los músicos interpretan en directo, encontramos a una de las figuras claves de la cita, el afamado bailaor Antonio Canales. Sin perder detalle, los alumnos -o como él los llama, «los pequeños»-, van tejiendo con elegancia los pasos de la coreografía que este viernes y el sábado que viene mostrarán en los jardines del Archivo de Indianos.

Tras dos horas de intenso trabajo, toma el relevo al frente de la clase otro grande de la danza patria, el nuevo director del Ballet Nacional, Rubén Olmo. La de Colombres está siendo, de hecho, su última estancia artística antes de tomar las riendas de la entidad. «Mi intención es sacar todo el partido a los bailarines, aprovechar las peculiaridades de cada uno», explicaba a EL COMERCIO. Y se muestra más que encantado de poder compartir ensayos y vivencias con las nuevas generaciones.

Una de las particularidades del Encuentro con los Maestros es, precisamente, la posibilidad no solo de aprender de los mejores, sino de convivir con ellos. «Es una oportunidad única, pues uno no aprende y baila coreografías de gente como Canales y Olmo todos los días», aseveran Rubén Rojo y Lucía Cabanillas, llegados desde Madrid. A sus diecisiete años, no lo dudan: la danza es su pasión y a ella pretenden consagrar su vida. Lo mismo sucede con María José Espín, de Cartagena (Murcia), quien repite en Colombres con la intención de «encontrarme conmigo misma y creer en mí». Este tipo de eventos, destaca, son «vitaminas para el alma».

Y es que el baile mueve pasiones. Buen ejemplo es la japonesa Kazue Kodama, quien hace unos meses dejó su trabajo en una tienda de moda en el país nipón para mudarse a Madrid y formarse en danza española. «Este encuentro me está ayudando muchísimo, no solo a mejorar en el baile, también para practicar mi español», indica.

Pero no todo es ensayar. Los alumnos y profesores de esta edición tienen previsto asistir el sábado a La Sacramental de Colombres, una fiesta que les permitirá «empaparse del folclore asturiano, que es muy rico», explica Canales. Y recalca cómo les ha puesto de «deberes» a sus jóvenes promesas «que aprendan todo lo posible acerca de los porruanos, las aldeanas llaniscas, sus danzas... La de Asturias es una historia ancestral que no se puede perder y la cultura es la mejor forma de conocer y amar nuestra tierra», apunta, serio, el bailaor.

La sonrisa regresa a su rostro para hablar de cómo han logrado reunir en Colombres a «un cónclave de las personas que tienen revolucionado el mundo de la danza. Estamos logrando que Asturias, y concretamente el concejo de Ribadedeva, suenen en el mundo entero», insiste, y su ceño se frunce a la hora de reprochar al Gobierno asturiano «la falta de interés y de apoyo» que, lamentan, llevan demostrando tres años por un encuentro que no pierde de vista la tierra en la que está asentado. «El espectáculo que estamos preparando se titula 'Un viaje de ida y vuelta' porque, como todos los años, nos centramos en un país latinoamericano, esta vez Perú, para hacer referencia a la emigración», explica Antonio Canales.

El elenco de profesores de esta primera semana lo completa el bailaor y coreógrafo Ángel Rojas, y la próxima se encargarán de la formación la bailarina y maestra del Ballet Nacional Maribel Gallardo junto a la directora del Real Conservatorio de Danza, Arantxa Carmona. La música en directo la ponen La Nueva Indiana, los guitarristas Manuel Montero y Chema Saiz, la soprano Rosi Palencia, el dúo Mestura y el coro de Ribadedeva. Todo arte en el verano de Colombres.