El hospital de Arriondas hará estudios para detectar casos ocultos de coronavirus

GLORIA POMARADA arriondas. Viernes, 12 de junio 2020, 00:06 | Actualizado 08:08h. Comenta Compartir

Una carpa situada en una zona de aparcamiento es el nuevo arma para hacer frente al coronavirus en el Hospital Grande Covián de Arriondas. Su nombre, 'AutoCovid', no debe llamar a engaño: no es una caseta donde quien lo desee pueda someterse a la prueba, sino una infraestructura que permitirá llevar a cabo un estudio de detección en grupos de población definidos, principalmente «trabajadores esenciales» como personal sanitario, sociosanitario, policías o empleados municipales. «Este espacio en general no está diseñado para casos de sospecha, sino para estudios de despistaje. Es más bien para casos ocultos en grupos de población», explica el gerente del área sanitaria VI, José Manuel Llera. La estrategia, que depende de Salud Pública, da «mucha seguridad en detección de rebrotes», añade. Los pacientes pasarán por el 'AutoCovid' de forma secundaria, pues ya existen recursos similares en centros de salud de la comarca. En todo caso es siempre necesaria cita previa.

El mecanismo empezó a funcionar ayer tras un diseño previo que, en colaboración con la Policía Local de Parres, permitió situarlo en una ubicación que no interfiere en la actividad del centro. Integrado por un sistema de módulos que se comunican y espacio para tomar la muestra sin salir del coche, «permite hacer un volumen grande de pruebas -tanto test rápidos como PCR- en un día». «La infraestructura no va a ser un factor limitante», explica Julio Marcos González, director de Gestión de Cuidados y Enfermería. La estimación es que se puedan alcanzar las 60 muestras diarias, que se analizarán en Oviedo y cuyos resultados estarán listos «antes de 24 horas».

Plan de señalética

Mientras tanto, en el interior del hospital la normalidad «se recupera de forma progresiva», con consultas tanto presenciales como telefónicas, indica el gerente. Para garantizar la seguridad de aquellos que acuden al centro, esta semana han completado el plan de señalética, por el cual se marcan circuitos que permiten mantener en todo momento la distancia. Además, existe un punto de triaje a la entrada y otro control en el acceso al área de hospitalización, que desde la semana pasada ya permite visitas de tarde. «La colaboración de los pacientes es muy buena», agradece Llera.