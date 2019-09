Huellas del Sella busca hogar a 'Timón', un mastín enfermo El cruce de mastín 'Timón'. / E. C. G. P. LLANES. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:33

'Timón', un cruce de mastín, llegó hace cinco años a la protectora Huellas del Sella como un cachorro en busca de familia. Desde entonces, todo esfuerzo ha resultado infructuoso, por lo que el perro permanece al cuidado de la entidad. Su situación ha cambiado, no obstante, al cruzarse en su camino una enfermedad que comenzó manifestándose con «calvas y heridas», explican desde Huellas del Sella. «Al principio no sabíamos que tenía y se puso súper mal», lamentan ya con un diagnóstico en la mano: el can sufre una dermatitis eosinofílica, además de diversas «alergias alimentarias y ambientales» de las que está siendo tratado en las instalaciones de Mundo Vivo, en Llanes.

'Timón' se recupera a buen ritmo, pero el temor de la protectora es que su salud se resienta cuando tenga que volver a las jaulas. «Sería contraproducente», sostienen, por lo que han redoblado esfuerzos para encontrarle una familia de adopción.

«Ablandar el corazón»

El can, cuentan, «no es agresivo y con el resto de perros se lleva genial». No obstante, no recomiendan su convivencia con otros animales como conejos, gallinas o gatos. Entre los requisitos para su completa recuperación aluden además a la necesidad de que los adoptantes cuenten con un jardín o patio. «Esperamos que de una vez a alguien se le ablande el corazón», confían desde la protectora, cuyos voluntarios tratan como pueden de ofrecer el mejor cuidado a los animales que llegan a sus manos.

'Timón' tiene además otro hermano en adopción, de nombre 'Pumba', en honor a la pareja de suricato y jabalí de la popular película 'El rey león'.