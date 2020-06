Un incendio calcina dos apartamentos rurales en Poo de Llanes sin causar ningún herido Dos bomberos trabajan en uno de los apartamentos afectados. / SEPA L. R. POO (LLANES). Viernes, 26 junio 2020, 07:52

Efectivos de Bomberos del SEPA con base en los parques de Llanes y Cangas de Onís, junto al jefe de zona oriental, extinguían ayer un incendio que calcinó por completo dos apartamentos rurales en Poo. Según indicaron los propietarios a este diario, fue «sobre las siete de la mañana cuando un vecino nos avisó porque estaba viendo salir humo». Ese mismo hombre también dio aviso al 112 Asturias y de forma inmediata se desplazaron los bomberos hasta el lugar, la Finca de Las Nieves. A las once de la mañana ya tenían controlado el fuego, pero todavía había un punto en el forjado que finalmente lograron extinguir al mediodía. El incendio afectó a la tercera planta y el tejado del edificio, si bien no causó heridos. «Teníamos gente alojada en otra casa, pero en esa no había nadie, por suerte», apuntaron los dueños. Los bomberos se quedaron realizando tareas preventivas para enfriar la estructura de madera y hormigón.