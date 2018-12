Indignación en Cangas por la ampliación del Plan de Lagos a todos fines de semana Varios turistas y uno de los autobuses del Plan de Lagos en las inmediaciones del Enol. / JUAN LLACA El alcalde acusa a Fernando Lastra de actuar «con absoluta deslealtad» al planear las restricciones «a espaldas del Consistorio y los vecinos» LUCÍA RAMOS CANGAS DE ONÍS. Lunes, 24 diciembre 2018, 01:12

Indignación en el Ayuntamiento de Cangas de Onís con los responsables de la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado por el plan especial de transporte a los Lagos de Covadonga diseñado para 2019. Un ordenamiento del tráfico que, aseveraba en la jornada de ayer el regidor cangués, José Manuel González Castro (PP), se planificó «de espaldas al Consistorio y los vecinos» y que, además, implica ampliar las restricciones a todos los fines de semana del año, comenzando el próximo 5 de enero. De esta forma, el acceso al enclave protegido pasará de estar restringido durante 209 días frente a los 161 del presente ejercicio.

«Me enteré cuando la resolución ya estaba aprobada y lista para ser publicada en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por una llamada del nuevo director del Parque Nacional de los Picos de Europa, Pablo García Esteban, quien, por cierto, empieza mal, pues en su presentación dijo que iba a escuchar a los vecinos pero luego hace cosas diferentes», relató el alcalde. También intentó en varias ocasiones ponerse en contacto tanto con el consejero, Fernando Lastra, como con el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, y con responsables del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), pero ni le cogieron el teléfono ni le devolvieron la llamada, criticó. «Actuaron con la más absoluta deslealtad, diseñaron el Plan de Lagos con nocturnidad y alevosía y sin contar con Cangas de Onís, cuando siempre se hizo de forma conjunta y luego, encima, se esconden detrás del director del parque», afeó González Castro, quien se preguntó «qué tienen que esconder» los responsables de la consejería para actuar de esta forma.

Pese a que la resolución es firme y a que «Fano dijo que iban a tirar para adelante con ella», el regidor cangués no piensa rendirse. «Vamos a pelear con uñas y dientes para defender los intereses de los vecinos no solo de Cangas de Onís, sino de toda la comarca de los Picos de Europa», aseveró, e indicó que el parque «no es el cortijo» de Fernando Lastra y sus compañeros, «aunque ellos crean que sí tras treinta años en la política». El espacio protegido, insistió, «pertenece a sus vecinos y el Gobierno regional no quiere darles ni voz ni voto».

Visiblemente enfadado, el alcalde instó al Principado a «comenzar a gestionar el parque de forma efectiva, a dotarlo de financiación, en vez de estropearlo, pues es el balón de oxígeno de toda la comarca». Exigió, además, «un estudio para saber por qué el número de visitantes se redujo este 2018, pese a celebrarse el triple centenario y coincidiendo con una ampliación en el plan especial de transporte», tal y como adelantó EL COMERCIO.

José Manuel González Castro aseveró, además, que desde la consejería «pretenden recortar los derechos adquiridos por los vecinos, pastores y trabajadores», pues durante la celebración del último patronato los responsables de Infraestructuras exigieron al Ayuntamiento cangués que redujese el número de matrículas autorizadas -en torno a 1.400 actualmente- para acceder a los Lagos de Covadonga durante los días en que permanece vigente el plan de transporte.

De mismo modo, agregó, durante los días en el que Plan de Lagos esté activo pero sean considerados temporada media, la frecuencia de los autobuses «será de dos horas, en vez de los diez o quince minutos de la temporada alta. Quieren que los visitantes se vayan a otras zonas de Asturias», lamentó.

Por todo esto, el regidor exigió «la inmediata paralización de la resolución y la puesta en marcha de una negociación con el Ayuntamiento». De no ser así, advirtió, no piensa quedarse de brazos cruzados. «Si no cuentan con nosotros para diseñar el Plan de Lagos, que tampoco pretendan que colaboremos en su desarrollo», manifestó.