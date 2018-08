El informe del interventor de Ribadesella avala la inversión con cargo al remanente Pleno de Ribadesella celebrado este miércoles. / JUAN LLACA La alcaldesa Charo Fernández afea al PSOE sus «campañas efectistas para tratar de menoscabar la autoridad de quien la tiene y los circos en el pleno» JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Viernes, 31 agosto 2018, 00:10

Los 798.700 euros de inversión aprobados por el Ayuntamiento de Ribadesella con cargo al remanente cuentan con el aval del interventor municipal. El informe de intervención, en su apartado quinto y último, es claro al respecto y se pronuncia de forma favorable a la propuesta de modificación presupuestaria presentada bajo la modalidad de crédito extraordinario por el importe mencionado. Por ese motivo, la alcaldesa, la forista Charo Fernández, pedía ayer al Partido Socialista «que se deje de campañas efectistas para intentar menoscabar la autoridad de quien la tiene y de circos y paripés en los plenos».

La regidora aseguró que el equipo de gobierno que preside nunca llevaría a aprobación un expediente de esas características «sin un informe favorable de Intervención» y pidió más implicación de los concejales socialistas en la vida municipal, asistiendo a las comisiones informativas para «recibir las cumplidas respuestas del interventor a sus dudas». También aclaró que, al día siguiente, el PSOE consultó el expediente y tuvo acceso al informe, «así que no entiendo que ahora den la vuelta a estas cosas».

Charo Fernández defendió la legalidad del acuerdo adoptado «porque no supondrá ningún problema financiero» para las arcas municipales. Aun así, si a final de año el Ayuntamiento de Ribadesella supera el techo de gasto legalmente establecido, todo se resolverá aprobando un plan económico financiero «tal y como se hizo en anteriores ocasiones». También defendió el momento en el que se ha planteado esta modificación presupuestaria, justo después de la aprobación definitiva del presupuesto municipal.

La alcaldesa de Ribadesella cree que el PSOE «es el menos indicado para darnos lecciones» sobre contabilidad y gestión económica municipal, «porque cuando llegamos al Ayuntamiento tuvimos que hacer frente a un montón de facturas que habían dejado sin pagar y a una serie de créditos que había pendientes, incluso el de la construcción de la Casa de Cultura». Ese saneamiento económico se cerró a lo largo de la pasada legislatura y ahora «creo que estamos perfectamente legitimados como equipo de gobierno mayoritario para decidir en qué se gasta el dinero que hemos ahorrado debido a nuestra buena gestión», agregó.

«Hasta mayo gestiono yo»

Charo Fernández también respondió a las críticas socialistas sobre la forma en la que dirige los plenos municipales, retirándoles la palabra cuando en la sesión del miércoles insistieron sobre este asunto. «De momento, hasta el mes de mayo, quien gestiona y dirige los plenos soy yo. Después, si ellos llegan a gobernar en alguna ocasión, Dios no lo quiera por el bien de Ribadesella, pues harán las cosas como crean conveniente», manifestó. No obstante, Fernández se ratificó en su firme deseo de no presentarse a la reelección en las municipales de 2019. Esta será su última legislatura tal y como anunció en junio de 2015.

En relación a lo ocurrido en el último Pleno, el portavoz del PP, Juan Manuel Blanco, negó que el gasto aprobado tenga el «tufo electoralista» señalado por Pueblu. «Yo creo que quienes presumen de tener una nariz fina están bastante despistados sobre el rastro. Además, si es electoralista, ¿por qué se suman al proyecto? No, no es electoralista, simplemente es un dinero que está ahí, que procede de una gestión y que ahora sirve para dar soluciones a los problemas reales del municipio», contestó .

El presidente de los conservadores riosellanos añadió que «no existe ningún informe que ponga coto a ninguna de las inversiones aprobadas». Ribadesella invertirá 798.700 euros de un remanente acumulado de tesorería que, según los últimos datos, ronda los 2.100.000 euros.