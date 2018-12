El instituto piloñés, cuna de campeones El exprofesor Pepe San Miguel, en el centro, ayer en la charla del instituto Infiesto. / E. CARBALLEIRA Pepe San Miguel, exprofesor de educación física del IES de Infiesto, recuerda los hitos del deporte local ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Miércoles, 12 diciembre 2018, 00:29

La historia de una institución académica, como el instituto de Infiesto, también es la historia de sus deportistas y sus logros. Ayer, el centro acogió un debate en torno al deporte dentro de los actos conmemorativos del cincuenta aniversario que se vienen celebrando durante el presente año. En el escenario del salón de actos del centro varios deportistas locales, con impresionantes logros en diferentes disciplinas, compartieron unos minutos de pasado, pero también de presente y futuro. Allí estaba el especialista en triatlón y 'ironman', Daniel Samalea; la piragüista Almudena Ávila; la corredora y orientadora Susana Álvarez; la futbolista Isabel Corte o el corredor de montaña Manuel Espina. El impulsor del archivo digital de Piloña, Roque Rodríguez-Noriega, fue el encargado de presentar un pase de fotografías con algunos de los momentos más destacados de la historia deportiva local y sus protagonistas. Uno de los principales papeles del acto estuvo a cargo del profesor de educación física, ya jubilado, Pepe San Miguel. Tras la presentación de la directora, Covadonga Fernández, Pepe relató la historia de la asignatura en el instituto, desde sus mismos comienzos «cuando no había ningún material deportivo con el que practicar o desarrollar las clases».

Como ejemplo San Miguel relató que se dirigió al director «solicitando permiso para comprar algunos balones de fútbol para las clases y me dijo que sí. Entonces le pregunté que cuántos podía comprar y me contestó que uno», relató el profesor con sorna. Con un solo balón, «se puede echar un partido, pero no se puede enseñar a jugar al fútbol ni se pueden impartir clases».

San Miguel conocía algunos ejercicios que se realizaban con unas picas de madera, similares a palos de escoba, así que acudió a un taller que fabricaba escobas en Villamayor. «Valían a tres o cuatro pesetas, así que les pedí que me vendiesen quince. Esos fueron los primeros materiales deportivos que tuvimos en el instituto», desveló.

Para el exprofesor hablar del deporte en Piloña significa centrar su atención en tres nombres propios: «Andrés Aguado, por su perseverancia en implantar el atletismo en el concejo; Juan Puerta, un gran deportista, fino y elegante y mejor persona; y Carlos Martínez, el ayudante fiel e incansable».