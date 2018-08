Un instructor de surf rescata a dos bañistas en apuros en la playa de San Martín, en Llanes Rubén Espiniella señala la zona peligrosa de la playa. / JUAN LLACA Este mismo arenal ya dio problemas en veranos anteriores debido a sus fuertes corrientes, por lo que los monitores reclaman señales de aviso LUCÍA RAMOS LLANES. Domingo, 5 agosto 2018, 01:27

Nuevo susto en la playa llanisca de San Martín, ubicada entre las localidades de Poo y Celorio. Un instructor de la escuela Llanes Surf & Aventura se veía obligado a intervenir ayer para rescatar a una pareja de bañistas que fue arrastrada por la corriente y no lograba salir por sus propios medios del agua. «Había mucha gente en la playa y yo estaba dando una clase cuando vi a un chico y una chica intentar nadar hacia la playa. Sin embargo la corriente les estaba llevando contra las rocas», relataba, ya por la tarde, el joven Rubén Espiniella a EL COMERCIO.

El problema, indicó, es que el arenal tiene una gran poza junto a las rocas y es hacia allí hacia donde la corriente arrastra as los bañistas que no conocen el lugar. «Lo que hay que hacer es nadar, en vez de en dirección perpendicular a la playa, de forma paralela hasta conseguir librarse de la corriente», indicó. En el caso de la pareja de ayer, ambos eran buenos nadadores, pero los nervios y la imposibilidad de escapar de la corriente les pusieron en un serio aprieto. «Cuando llegué estaban bastante agobiados, sobre todo la chica. Por fortuna no se hicieron daño, pero el año pasado sí que sacamos a un hombre con heridas», rememoró Espiniella.

La de ayer no fue la primera intervención del joven surfero en esta semana en la que por fin parece haber llegado el verano a la comarca, pues hace unos días también tuvo que socorrer a unos niños ingleses que se vieron sorprendidos por las fuertes corrientes que presenta este arenal con forma de herradura mientras jugueteaban en un agua aparentemente en calma.

Por todo esto y ante la imposibilidad de estar siempre pendientes de los bañistas de este arenal que carece de servicio de salvamento, Espiniella y el resto de instructores de surf que operan en San Martín reclaman que se vuelvan a instalar las señales que advierten de la existencia de fuertes corrientes que ya se pusieron el año pasado.