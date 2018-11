«Invertir 700.000 euros en la plaza de abastos es tirarlos», dice la alcaldesa riosellana La plaza de abastos de Ribadesella está estos días en el punto de mira. / NEL ACEBAL «Mientras esté yo aquí no se va a gastar ese dinero en rehabilitar un edificio que no va a tener utilidad ninguna para lo que Ribadesella necesita», asevera Charo Fernández JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 10 noviembre 2018, 01:27

El futuro de la plaza de abastos de Ribadesella va camino de convertirse en el tema estrella de los últimos meses de legislatura que restan en el concejo. El nacimiento de una plataforma ciudadana en defensa del edificio forma parte del clima preelectoral que ya se vive en el municipio. Al menos, así lo cree la alcaldesa, la forista Charo Fernández, quien, tras ganar los dos últimos comicios, no piensa en presentarse a la reelección. «Yo no estoy en campaña electoral, pero mientras esté aquí, por responsabilidad, no se van a gastar 700.000 euros en rehabilitar un edificio que no va a tener utilidad ninguna para lo que Ribadesella necesita», aseveró ayer.

Lo que ocurra en la próxima legislatura ya no será de su competencia. «Cuando yo no esté, el que tenga que tomar la decisión que la asuma, pero para mí invertir 700.000 euros en la Plaza de Abastos es lo mismo que tirarlos», añadió. Charo Fernández considera que este tema despertará el debate político y social necesario, pero también augura «descalificaciones de todo tipo» hasta el 26 de mayo de 2019.

De momento, el próximo sábado, 17 de noviembre, se presenta la plataforma ciudadana SOS Plaza Abastos. Está formada por un grupo de mujeres y hombres, en su mayor parte vecinos del concejo de Ribadesella, que han manifestado su interés común por «la puesta en valor, rehabilitación, conservación y recuperación activa del edificio». En esa presentación intervendrá como invitada y experta en la materia la presidenta de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico, Yolanda Cerra.

La antropóloga riosellana manifestaba ayer que la plataforma es una iniciativa a tener en cuenta porque la plaza de abastos es «un edificio histórico que tiene un interés reconocido» y, por lo tanto, «su conservación es estimable porque es un elemento singular de Ribadesella». Los riosellanos, agregó Cerra, nunca deberían olvidarse de un lugar en el que los habitantes de la zona rural vendían sus productos y apuntó que «hay muchas formas de recuperarlo, hay muchas ideas que allí se expondrán».

Sin ideologías

El documento fundacional de la plataforma establece que sus integrantes participan en ella «a título exclusivamente personal e independiente» y siempre «al margen de la particular adscripción política e ideológica que individualmente podamos profesar». En este sentido, hacen una invitación de adhesiones tanto a particulares como a asociaciones y entidades de dentro o fuera del concejo.

La plataforma se muestra contraria a una eventual destrucción o transformación de los elementos propios y originales de la plaza, amparada en el argumento de que su derribo redundaría en la implementación de nuevas infraestructuras públicas, beneficiosas para la ciudadanía riosellana. «Consideramos que tal implementación no se puede justificar en ningún caso desde la desnaturalización de unos elementos patrimoniales de identidad y memoria, que en nuestro caso apuntan a un pasado comercial de tradición pesquera y rural -agrícola y ganadera-, que es también, y sobre todo, pasado emocional de nuestra villa y concejo», aseveran los promotores de la plataforma.

También anuncian su movilización para «interpelar de manera oficial, constructiva y consensuada» a las administraciones públicas local y regional para que procedan a la «protección legal efectiva» del edificio.