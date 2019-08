Las 'Ironías' de José Aníbal llegan a la Casa de Cultura riosellana José Aníbal, ayer, en la Casa de Cultura de Ribadesella. / X. CUETO El profesor retirado y expresidente de la junta local del PP reflexiona con su pintura sobre la política, la cultura y el mundo rural J. GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 10 agosto 2019, 01:21

La Casa de Cultura de Ribadesella acoge hasta el 17 de agosto una interesante exposición pictórica que no dejará indiferente a nadie. Se titula 'Ironías' y su autor es José Aníbal, un profesor ovetense jubilado, con segunda residencia en Ribadesella, municipio en el que, por amistad con Ovidio Sánchez, llegó a presidir una descabezada junta local del Partido Popular. Corrían los últimos años del siglo pasado y Aníbal «cogió el mando y recompuso el partido, colocando a José Miranda como candidato a la Alcaldía» en las municipales de 1995.

Por ese motivo, Aníbal, que pinta desde los 23 años, también ironiza sobre la política. En la obra titulada 'Carta rota' incluye a un rey de bastos que se cae de su trono tras romperse la Carta Magna. Su ironía también le lleva al mundo rural, a los desnudos femeninos, realizados con modelos en vivo o a la cultura y el patrimonio asturianos. «Como está muy olvidado y abandonado, lo represento incluyendo a cuatro monumentos del prerrománico atrapados en una tela de araña», explica. El cuadro se titula 'Abandono'.

Muchos de sus trabajos parecen collages, pero no, «aquí no se pega nada, todo está pintado». Es lo que ocurre con su especialidad, las hojas secas. «Algunos creen que no están pintadas, sino pegadas, pero se equivocan», dice. De hecho, uno de esos trabajos estuvo seleccionado en el XII Certamen de Pintura de Luarca.

En su juventud, José Aníbal expuso mucho en Madrid, donde se codeaba con un círculo cultural de artistas, actores y gente de la tele. «Vendí muchos cuadros, pero todo lo que ganaba me lo gastaba, así que decidí dejarlo porque también me cansé de acarretar cuadros cada fin de semana cuando finalizaba mi jornada laboral como profesor», explicó. José Aníbal ejerció la labor docente en diferentes centros de enseñanza pública. Su último destino fue el IES Doctor Fleming de Oviedo.