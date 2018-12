El alcalde de Llanes destaca entre lágrimas la «integridad y honestidad» de Ardines en un programa centrado en el crimen del concejal El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, emocionado, en una captura del programa 'Equipo de investigación' de La Sexta para elaborar un especial centrado en el crimen de Ardines Enrique Riestra compara la época socialista en el concejo con «la Sicilia de los 90» EL COMERCIO Gijón Sábado, 1 diciembre 2018, 14:57

«Siempre se dijo que Llanes es un paraíso, lo que no sabíamos es que había monstruos». Con estas palabras se refiere Ángel Luis Portilla, uno de los policías locales más veteranos del concejo oriental, al brutal asesinato del concejal de IU Javier Ardines que el pasado 16 de agosto conmocionó a toda la región. Este agente es una de las personas de la zona con las que contactaron los reporteros del programa 'Equipo de investigación' de La Sexta para elaborar un especial centrado en el crimen, que la Guardia Civil sigue investigando, emitido la pasada noche.

En el mismo, Portilla reconoce la existencia de problemas dentro de la plantilla de la Policía Local llanisca y aporta su propia teoría sobre lo que sucedió en la madrugada del 16 de agosto. «Yo creo que alguien quería darle un escarmiento, él se defendió y se les fue de las manos», explica, e indica que «al parecer», el vecino de Belmonte de Pría que, tal y como adelantó EL COMERCIO, manifestó haber oído «voces altas» en el camino en torno a las seis de la madrugada, hora en la que se produjo el asesinato, «dijo que había oído a Ardines decir 'esto lo podemos arreglar sin llegar a las manos'».

Captura del programa 'Equipo de investigación' de La Sexta para elaborar un especial centrado en el crimen de Ardines

El agente habla en plural, pues en el concejo la tesis más extendida es que al concejal le asaltaron varias personas. Algo a lo que también apunta el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Santa Ana de Llanes, Ángel Batalla, quien deja claro en el reportaje, como ya hiciese en anteriores ocasiones, que en el sector pesquero del concejo «nadie» tenía problemas con el fallecido.

Uno de los momentos más emotivos del programa se produce cuando los reporteros conversan con el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, quien no puede evitar romper a llorar al recordar a su compañero y amigo. El regidor defiende la «integridad y honestidad» de Javier Ardines, a quien, reconoce, «le tocó una papeleta dura con la Concejalía de Personal», desde la que impulsó sendas ofertas públicas de empleo para cubrir un total de cincuenta plazas que actualmente, y desde hace muchos años, están siendo ocupadas por personal interino. Riestra no esconde el «clima de tensión» que se vive en el Ayuntamiento y señala cómo desde la llegada de cuatripartito al gobierno «gente que trabajaba de una forma, ahora lo hace de otra; gente que no se cogía bajas, ahora las coge; determinados funcionarios que no pusieron un reparo en su vida, ahora los ponen».

Sumamente duro con sus predecesores, el actual alcalde de Llanes no duda en comparar la etapa socialista del concejo con «la Sicilia de los años noventa, a unos niveles particulares y en un contexto particular». En este sentido, asevera cómo durante los 28 años que permaneció el PSOE en la Alcaldía «no podías hablar más de la cuenta, pues quizás te perjudicaban» e indica que «había gente que por tener ciertas afinidades disfrutaba de privilegios. Creo que esto, con sus matices y contextualizando, es comparable con lugares donde la mafia se implantó», recalca.

En el reportaje también aparece la sustituta de Javier Ardines, Priscila Alonso, quien asevera no tener miedo y manifiesta su intención de seguir adelante con las ofertas públicas de empleo. «No podemos trabajar y vivir con ese miedo, pues entonces permitiríamos que los malos ganaran y eso no lo vamos a consentir», asevera la nueva edil.

Durante el programa los reporteros abordan diferentes asuntos relacionados con otras concejalías de las que se hacía cargo Javier Ardines, como las obras que llevó a cabo en diferentes playas del concejo y sus entornos, que no agradaron a todo el mundo. En materia de personal, tratan de obtener declaraciones de algunos trabajadores interinos del Ayuntamiento, a quienes esperan a las puertas del mismo e incluso persiguen por las calles de Llanes, algo que en el momento de la grabación generó un enorme malestar entre la plantilla municipal.