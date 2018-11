Javier Fernández promete estudiar la creación del vivero de empresas de Colunga Javier Fernández y Sandra Cuesta, ayer, en Oviedo. / PABLO LORENZANA L. R. COLUNGA. Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:23

El proyecto de la nueva alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta (PSOE), para dotar al concejo de un vivero de empresas fue ayer recibido con interés por el presidente del Principado, Javier Fernández. Ambos mantuvieron una reunión en Oviedo a la que la regidora colunguesa llevó varias propuestas que Fernández se comprometió a estudiar y trasladar a los correspondientes consejeros. «La idea del vivero de empresas le gustó bastante», manifestó Cuesta tras el encuentro. «El presidente considera importante que Colunga cuente con un equipamiento así, pues cree que el desarrollo económico del concejo no solo debe pasar por el turismo, sino que también hay que impulsar la pequeña industria agroalimentaria. Me indicó que, en este sentido, el vivero puede ser un buen motor», relató la nueva regidora. No obstante, reconoció, durante la reunión no se habló de cantidades de dinero ni plazos concretos.

Cuesta también aprovechó la visita a la capital para solicitar apoyo a Javier Fernández en la ejecución de la segunda fase del saneamiento de la localidad de Lue. «Son casi 800.000 euros y nosotros solos no podemos afrontarlo», lamentó, e indicó que «se podría dividir en dos anualidades y financiarlo a través de los fondos de cooperación». Una petición que el presidente también prometió estudiar.

Camino Marítimo

Ayer también se conocía que el Ayuntamiento de Colunga recibirá un total de 28.595,33 euros, enmarcados en las ayudas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca, que se destinarán a la construcción de un pabellón de servicios en el puerto de Lastres para facilitar su inclusión en el Camino de Santiago Marítimo. Según explicó la alcaldesa, se desguazará la nave 'Brisas', «pues presenta muy mal estado», conservando algunos elementos, y en su lugar se construirán aseos, duchas y vestuarios masculinos y femeninos para dar servicio a las embarcaciones de paso.