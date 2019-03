La jefatura de la Policía de Llanes, cerrada varias noches por la falta de personal La jefatura de la Policía Local permanece cerrada algunas noches y tardes por falta de personal. / ACEBAL La plantilla cuenta con tres efectivos menos de los establecidos y, además, hay varios agentes de baja, lo que afecta al servicio L. RAMOS LLANES. Martes, 19 marzo 2019, 00:29

No corren buenos tiempos en el cuerpo de Policía Local de Llanes. Hace apenas unos días la sección sindical de Usipa advertía de que los agentes llevan más de cuatro años sin renovar su vestuario, pero es que, según pudo confirmar este diario, desde el pasado mes de diciembre es relativamente frecuente encontrarse algunas noches y tardes con la oficina vacía y cerrada, sin nadie que responda siquiera al teléfono. Esta situación es consecuencia de la falta de personal que desde hace tiempo sufre el servicio, al contar con menos efectivos de lo debido y encontrarse varios agentes de baja laboral.

Según recoge la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Llanes, la plantilla de la Policía Local debería estar compuesta por diecinueve agentes, un subinspector y un inspector. Sin embargo, en la actualidad son diecisiete los agentes con los que cuenta, a quienes se suma el inspector jefe. Es decir, hay tres efectivos menos de los establecidos y, además, hay cinco agentes de baja de larga duración, lo que deja al cuerpo en cuadro a la hora de prestar un normal servicio a la ciudadanía.

Según explicaba ayer el inspector jefe, Miguel Gómez, a EL COMERCIO, hasta las pasadas Navidades, los huecos que quedaban libres en los diferentes turnos los cubrían otros agentes, fijos e interinos, mediante horas extras. Sin embargo, un recrudecimiento en la crisis existente desde hace casi dos décadas en el seno de la Policía llanisca, sumado al malestar que la decisión del equipo de gobierno de sacar a concurso las plazas que ocupaban generó en el personal interino, hizo que cada vez fuesen menos los efectivos dispuestos a realizar esas horas extras, que no son obligatorias.

Gómez también salió ayer al paso de las críticas vertidas desde Usipa y negó tajantemente que haya tratado de «taponar» o «entorpecer» la dotación de nuevos uniformes y complementos a los policías. «En abril de 2018 tres agentes solicitaron la renovación total de vestuario por lo que, además de cursar la solicitud de forma inmediata, invité al resto de efectivos a marcar en el tablón de anuncios las prendas que necesitaban y ellos pidieron chalecos antibalas», relató el inspector jefe.

Con las peticiones hizo un cálculo de la reposición, que superaba los 32.400 euros, con lo que no podía tramitarse como un contrato menor, sino mediante procedimiento abierto simplificado. «Así lo trasladé al órgano de contratación del Ayuntamiento, que en septiembre inició el procedimiento, pero a día de hoy no supe más», aseveró. «Está paralizado y desconozco el por qué, pero yo tramité diligentemente en tiempo y forma las solicitudes y no realicé ninguna labor obstruccionista para que los agentes no tengan el vestuario que reclaman», insistió.

Gómez aseveró, eso sí, que no existe un plazo establecido para renovar el vestuario, pero que todo aquel policía que se lo ha solicitado, ha contado con nuevas prendas de forma inmediata.

Sentencia del TSJA

En otro orden de cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictaba ayer mismo una sentencia por la que desestima el recurso interpuesto por la sección sindical de la UGT en el Ayuntamiento llanisco contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo que daba la razón al equipo de gobierno respecto a las bases por las que se rigen las oposiciones para optar a las seis plazas de Policía Local ocupadas desde hace años de forma interina. Se trata de la segunda sentencia en apelación que falla a favor del Consistorio y su oferta pública de empleo y se suma a varias más que ya lo hicieron en primera instancia.

«Las sentencias han reforzado la ejecución de la OPE, llevada a cabo bajo parámetros legales y presentada con los informes jurídicos y económicos preceptivos y atendiendo a principios éticos fundamentales», manifestaban ayer desde el cuatripartito. Y prometían proseguir con su «firme voluntad de cumplir la obligación legal de bajar la tasa de interinos al 8%».