José Ángel Toyos no descarta liderar la candidatura de Ciudadanos en Colunga

Colunga se suma a los concejos orientales que cuentan ya con agrupación local de Ciudadanos. La formación se presentará oficialmente este jueves en la Sala Loreto de la villa, a las 17 horas. El coordinador de la agrupación es José Ángel Toyos, que señala que los inicios de Ciudadanos en el concejo se remontan medio año atrás. En este tiempo, explica, han estado trabando y a partir del jueves intensificarán su labor de cara a las elecciones de mayo. Sobre las listas, Toyos indica que aún no existe fecha para su formación definitiva, como tampoco la persona que la encabezará. No obstante, el también presidente del C. D. Colunga no descarta su candidatura y se muestra a disposición del partido. «Será lo que diga la mayoría, cualquiera que decidan los compañeros puede ir de número uno», dice el coordinador de la formación naranja.