José Antonio Sánchez deja Incatur por «incompatibilidad» con la política El todavía presidente de los empresarios de Picos renunciará en enero para centrarse en su faceta de coordinador de Ciudadanos en Amieva G. P. CANGAS DE ONÍS. Domingo, 16 diciembre 2018, 02:03

Después de siete años al frente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur), José Antonio Sánchez abandonará la presidencia el próximo 8 de enero por «incompatibilidad» con su nueva posición política. El empresario es desde hace meses el coordinador de Ciudadanos en Amieva y a menos de medio año de las elecciones municipales entiende que no es adecuado «por ética» seguir involucrado en la entidad empresarial. «Además no puedo tener dedicación a las dos cosas», explica. La renuncia se formalizará en la asamblea de principios de año, en la que también presentarán las cuentas anuales. A partir de esa fecha se abrirá un plazo de quince días para presentar candidaturas. «Esperemos que haya gente porque sería una pena que no hubiese continuidad», indica Sánchez. Su idea es desvincularse por completo de Incatur, si bien se ofrece a apoyar a la nueva directiva en caso de requerir su apoyo en los primeros meses de andadura.

Esta misma primavera, Sánchez era reelegido presidente de la entidad y ya entonces avisó que no podría seguir por mucho tiempo, explica. El balance de estos siete años, continúa, es «satisfactorio», pues «cuando cogimos la asociación estaba en un momento muy bajo». Actualmente cuenta con 250 socios.

A su sucesor le adelanta que los retos del empresariado de Picos pasan por una «mayor presencia en las decisiones del Principado, por ejemplo en los temas del Parque Nacional. Hace falta que nos escuchen». Con el Ayuntamiento de Cangas de Onís, dice, «sí estamos teniendo una comunicación fluida y colaboramos».