José Fuentespila e Isabel Barreiro ganan la 22 Carrera Concejo de Llanes Los participantes infantiles llegaron de toda la región e incluso comunidades vecinas. / FOTOS: NEL ACEBAL Cerca de cuatrocientos deportistas de todas las edades se dieron cita en la tradicional prueba, en la que fue homenajeado Efrén García Pesquera L. RAMOS NUEVA DE LLANES. Jueves, 2 mayo 2019, 00:15

Un año más, y ya van veintidós, la localidad llanisca de Nueva se tiñó ayer de colores gracias a la celebración de la Carrera Concejo de Llanes que organiza el Club Oriente Atletismo. Cerca de cuatrocientos deportistas de todas las edades se dieron cita para hacer, juntos, aquello de lo que más disfrutan, siendo los más pequeños los encargados de inaugurar la jornada, que culminaba con la categoría de adultos. En la misma resultaron ganadores, de entre casi un centenar de corredores, José Fuentespila (Atletismo Construcciones Carcoba-Ribamontan al Mar) e Isabel Barreiro (Atlético Gijonés Fumeru).

A las once en punto partían, como flechas, los prebenjamines, llevándose finalmente el oro Marina Fernández Muñiz (Ciudad de Lugones) y Alejandro Riera Yáñez (Estadio Langreo). Les siguieron los sub 10, con Cayetana Areces Fernández (Estadio Langreo) y Nicolás Palacio Fernández (El Gaitero Atletismo) en primer lugar; y los sub 12, con Lucía García González (Gijón Atletismo) y Nicolás Muñiz Caso (Oviedo Atletismo) en lo más alto del podio. Acto seguido fue el turno de los sub 14, con victoria de Carlota Fernández Ferrero (Gijón Atletismo) y Daniel Palacios Llera (COA); y de los sub 16, con Mariam Benkert Elalaoui (Gijón Atletismo) y Pablo Roces García (Ciudad de Lugones) como ganadores. Se celebró también la ya tradicional carrera de discapacitados.

Desde el COA quisieron también rendir homenaje al veterano corredor Efrén García Pesquera, quien a sus 83 años sigue calzándose siempre que puede las zapatillas. «De niño viví un tiempo en Nueva de Llanes y siempre digo que es mi segundo pueblo, fue donde di mis primeras carreras de crío, así que éste es un gesto muy especial», reconoció el deportista. En el otro extremo se situaba la pequeña llanisca Eva Villar, quien con solo diecisiete meses logró terminar el recorrido con una sonrisa en la cara y de la mano de su padre, Jorge.