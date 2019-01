Un joven ganadero se hace con la gestión de la casería de Ventaniella en segunda vuelta Amador Sánchez y Alejandro Yano se dan la mano una vez cerrada la adjudicación de la casería de Ventaniella, en Sobrefoz. / NEL ACEBAL Aunque reside en Gijón, Alejandro Yano es originario de la parroquia pongueta de Sobrefoz, donde desde hace años pastan sus reses en verano LUCÍA RAMOS BELEÑO. Lunes, 7 enero 2019, 01:39

La casería de Ventaniella ya tiene quien la gestione. Después de que el pasado 25 de diciembre la subasta que cada cuatro años organiza la parroquia pongueta de Sobrefoz quedase desierta, en la jornada de ayer el joven ganadero y albañil Alejandro Yano Pérez se hacía con este albergue, con pradería y ermita incluidas, al presentar una oferta de 4.501 euros anuales.

La suya fue la única puja de esta segunda convocatoria que, de haber quedado también desierta se hubiese tenido que repetir, abriendo la posibilidad a cualquier persona. Por este motivo, el presidente de la parroquia, Amador Sánchez, se mostraba encantado con el nuevo propietario temporal de la emblemática casería, emplazada en pleno Parque Natural de Ponga, rozando la frontera con León. «Preferimos que se la quede alguien que conocemos, como es el caso de Alejandro», indicó. A la primera subasta solo podían acceder los residentes en Sobrefoz, mientras que en esta segunda se permitía participar también a personas residentes fuera de la parroquia pero originarias de la misma. «Aunque reside en Gijón, su padre es de aquí y, además, el chaval lleva años trayendo sus vacas a pasar el verano a Ventaniella, está muy vinculado a la zona», apuntó Sánchez.

Abierto en verano

También el nuevo gestor de la casería se mostraba contento e ilusionado con esta nueva etapa. «Llevo cuatro años trayendo aquí al ganado y me interesaba hacerme con la gestión, pues así tengo también el edificio», indicó. Reconoció que aún no hizo planes de cara al futuro de la antigua construcción, que dispone de una veintena de camas, así como de un bar. Hace ocho años la parroquia invirtió 70.000 euros en adecentar y mejorar la construcción. «Seguramente lo abra de cara al verano para las fiestas y para atender a la gente de paso y a grupos que lleguen, y ya dependiendo de cómo vayan las cosas me pensaré ampliar las fechas de apertura», manifestó.

Tanto el nuevo casero como el presidente de la parroquia coincidieron, eso sí, en solicitar una mejora en la vía que lleva a Ventaniella y une este puerto con la zona leonesa de Maraña y La Uña, con cuyos vecinos existe desde siempre una estrecha relación. «Ellos vienen a nuestras fiestas y nosotros vamos a las suyas, hay mucho paso, pero la carretera está fatal, necesita arreglos», coincidieron en señalar ambos ponguetos.