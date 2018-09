Un joven graduado acerca a los riosellanos el arte del concejo a través de talleres JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:38

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ribadesella ha ofertado para el próximo mes de octubre un curso sobre Historia del Arte que impartirá Miguel Ángel Peón Ainoza, un joven de 22 años de edad, natural de Bones, que este año se ha graduado en la Universidad de Oviedo. Con el título en el bolsillo, este riosellano quiere dar a conocer a sus vecinos los conocimientos que ha adquirido a lo largo de cuatro años de estudio, desde el arte más antiguo, el de los egipcios, hasta el arte contemporáneo y del siglo XX, «la base necesaria para comprender mejor el arte que tenemos tanto en España como en Asturias».

En su curso tampoco faltarán referencias a edificios próximos, como la fachada del Ayuntamiento de Ribadesella, pero lo que ha descartado es la Prehistoria. «Primero por falta de tiempo. Y segundo, porque hay muchas dudas sobre si realmente se puede hablar o no de arte rupestre. Hay autores que no lo consideran arte. Hay que tenerlo presente para hablar de la evolución, de la transición hacia la antigüedad, pero no veo conveniente incluir la Prehistoria en el curso», explicó.

Miguel Peón quiere dedicar su primer año como graduado en Historia del Arte a la promoción de cursos es este tipo y a completar su formación con el perfeccionamiento en idiomas. El posible máster lo dejará para el año que viene y lo centrará en el arte la Edad Media. Entre tanto, animó a los riosellanos a participar en su curso, «porque el arte está cada vez más presente en la sociedad, porque es cultura y el saber no ocupa lugar».

El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el 27 de septiembre en la Casa de Cultura de Ribadesella o por vía telefónica. El precio del curso es de 15 euros mensuales, los lunes y miércoles en horario de 19 a 21 horas.