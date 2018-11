Los jóvenes riosellanos salen a la calle contra la violencia hacia las mujeres Los jóvenes marcharon por las calles de la villa riosellana. / N. ACEBAL Los estudiantes del IES Avelina Cerra realizaron una marcha de protesta y pudieron escuchar el testimonio real de una mujer maltratada J. GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 27 noviembre 2018, 00:19

Los 240 alumnos del IES Avelina Cerra de Ribadesella y sus profesores nunca olvidarán la jornada lectiva vivida este lunes. A las once y media de la mañana abandonaban las aulas para formar una gran 'marea morada' que les llevó hasta la Casa de Cultura, donde fueron partícipes de una experiencia que podría marcar sus vidas. Por primera vez tuvieron la ocasión de escuchar el «duro y emocionante» testimonio real de una mujer maltratada por su pareja. Una mujer víctima de la violencia de género que, además, forma parte de su entorno, aunque no se reveló su identidad.

La encargada de leer ese conmovedor testimonio fue Olaya, una alumna de primero de Bachillerato que además se llevó el libro electrónico correspondiente al único premio del primer concurso de microrrelatos convocado por el centro para conmemorar el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Un concurso al que se presentaron 22 trabajos «de destacada calidad y sorprendente contenido», afirmó la directora del centro, María Dorronsoro.

Durante el acto, los asistentes visionaron una serie de vídeos elaborados por los alumnos del centro y una exposición digital sobre la violencia machista y las señales para identificarla. «Hoy hemos hecho todo lo que estaba de nuestra parte para intentar impactarles. El acto ha sido corto, pero muy intenso. Ha sido duro, pero creo que las recomendaciones que se les han dado son fundamentales para detectar este tipo de situaciones y contribuir a evitarlas», añadió Dorronsoro.

Los alumnos incluyeron en su vestuario algún elemento morado para formar la 'marea morada' y el centro diseñó una chapa con un mensaje muy concreto, 'No mas violencia machista', sobre una mano morada. En la Casa de Cultura también se pudieron escuchar mensajes muy claros. Unos de información: 'Una mujer muere cada treinta horas a causa de la violencia de género'. Otros de conducta y comportamiento: 'No me quieras tanto y quiéreme mejor'. La directora del instituto espera que con lo acontecido en la Casa de Cultura, «hayamos puesto entre todos un granito de arena para que mejore la situación, al menos entre nuestros chavales».