La Junta Electoral archiva la denuncia contra Marta Alonso

La Junta Electoral de Zona de Cangas de Onís considera que la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso (PSOE), no cometió infracción electoral alguna al realizar publicaciones en redes sociales relativas a cuestiones del Ayuntamiento. La denuncia, presentada por Foro por un supuesto uso propagandístico de los perfiles, queda así archivada al quedar acreditado que Alonso utilizó su red privada para realizar publicaciones «a título particular y no en su condición de cargo público», recoge el acuerdo al que ha tenido acceso este periódico.

La Junta Electoral de Zona señala asimismo que, en el caso del perfil de la Alcaldía de Ponga, las publicaciones realizadas, entre ellas cuestiones sobre obras o la situación económica del Consistorio, no están limitadas por la ley electoral, cuyas prohibiciones se circunscriben a cada una de las elecciones en concreto. De este modo, «los actos de esa naturaleza que las formaciones políticas realicen respecto a las candidaturas locales, autonómicas y europeas antes de la convocatoria de esas elecciones no estarán sujetos a esa prohibición aunque se realicen durante el periodo de elecciones generales», recoge el acuerdo.

Se trata del mismo argumento esgrimido por la Junta Electoral en el caso de la denuncia presentada por Cangues Puede contra el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, por realizar manifestaciones sobre un proyecto de obra en la Calzada de Ponga. Esa denuncia también fue archivada, si bien en ambos casos se estableció la posibilidad de presentar recurso.