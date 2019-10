La Junta rechaza crear una comisión para el aniversario de la batalla de Covadonga Foro logra sacar adelante una proposición no de ley para instar al Gobierno a poner medios personales y económicos en la elaboración del programa L. RAMOS COVADONGA. Jueves, 10 octubre 2019, 00:12

Asturias celebrará en 2022 el 1.300 aniversario de la batalla de Covadonga. De preparar el programa de actos ya se están encargando desde la Consejería de Cultura, tal y como recordó ayer en la Junta General la diputada socialista Isabel González Cachero, por lo que la mayoría de los miembros del Parlamento Asturiano no consideran necesaria la creación de una comisión especial no permanente, tal y como propusieron desde Foro. Fue Pedro Leal el encargado de defender la proposición no de ley presentada por su grupo, cuyos puntos se votaron por separado, resultando el correspondiente a la creación de la citada comisión rechazado con los votos en contra de PSOE, Podemos e Izquierda Unida.

Tampoco la parte en la que el grupo parlamentario forista planteaba reeditar la obra de Claudio Sánchez Albornoz 'Los orígenes de la nación española. El Reino de Asturias'. Un documento, explicó el propio Leal, que «fue editado en 1972 por la Diputación Provincial de Oviedo a través del Instituto de Estudios Asturianos y que actualmente se encuentra agotado». Al igual que el anterior, este punto solo contó con los votos a favor de Foro, PP, Ciudadanos y Vox, insuficientes para ser aprobado.

Sin embargo, no toda la proposición no de ley planteada ayer se fue al traste, pues sí salió adelante uno de sus puntos, el que insta al Consejo de Gobierno a «adoptar los acuerdos oportunos para facilitar los medios personales y presupuestarios que requiera el programa Covadonga 2022», además de solicitar la participación del Gobierno central y las Cortes Generales «con el objeto de lograr la mayor difusión autonómica, nacional e internacional». En este caso solamente Podemos votó en contra.

«Debemos abrir al mundo una historia de la que nos sentimos orgullosos», dice Leal

Durante su comparecencia, el forista Pedro Leal destacó cómo «el Reino de Asturias cumplió una misión histórica en la forja de España y dejó una herencia espiritual, social y política que hoy, en estos tiempos de turbulencias independentistas, estamos obligados a preservar». Y aseveró que «cualquier gobierno que se precie debe aprovechar ese año para dar un impulso y abrir al mundo una historia de la que nos sentimos orgullosos y un paraíso del que presumimos». Terminó instando a «no cometer los errores anteriores y no hacer una programación deficiente e improvisada como en los Centenarios de 2018».

Encuentros culturales

Palabras a las que respondió González Cachero recordando cómo desde Cultura ya están trabajando en «una programación que tendrá como objetivo convertir a Covadonga en sede de una serie de encuentros multidisciplinares» y que incluirá «la celebración de varios eventos que creen actividad cultural continua y desestacionalicen las visitas aprovechando su historia, belleza y el paraje en el que se ubica». Todo esto, agregó, se llevará a cabo «con la colaboración de los actores implicados y, especialmente, el respaldo de la Universidad de Oviedo».

Desde Podemos, Rafa Palacios criticó que la propuesta de Foro estaba «plagada de referencias germinales, emanaciones patrióticas y fragancias místicas y míticas», y desde IU Ángela Vallina se mostró de acuerdo con la celebración de la efemérides, pero reclamó que «se cumpla la Constitución y todos los actos sean aconfesionales».