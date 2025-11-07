La Justicia anula el proceso en el que el alcalde de Ribadesella se adjudicó una plaza de encargado de obras en el Ayuntamiento

La Justicia ha puesto fin a la disputa suscitada el pasado 8 de abril cuando el alcalde de Ribadesella, Paulo García, consiguió una plaza como ... encargado de obras en el mismo Ayuntamiento que preside. Esta situación conllevó a que el PSOE riosellano interpusiera una denuncia alegando «irregularidades» en el proceso. El fallo legal se conoció este viernes dando como resultado la anulación del proceso y la petición de la repetición del mismo.

«El fallo constata que el alcalde maniobró para conseguir un puesto de trabajo en su propio Ayuntamiento. Intervino en un proceso para asegurarse su futuro, es decir, una puerta giratoria para él en el Ayuntamiento que él mismo gobierna. Un hecho gravísimo que solo puede tener una consecuencia, su inmediata dimisión». Así lo dijo Santiago del Pozo, secretario general de la agrupación socialista de Ribadesella.

Añadió que «exigimos, por tanto, que el alcalde dé hoy mismo la cara y presente su dimisión irrevocable. De hecho, ya va un día tarde a la hora de hacerlo y solo queda añadir que este tipo de comportamientos son absolutamente inadmisibles en política y no tienen otra salida que su dimisión», dijo.

Por su parte, Ramón Canal, portavoz del Grupo Municipal Socialista, aseguró que «el alcalde debió de abstenerse en todo momento al ser juez y parte. Por otro lado, cuando el regidor estaba participando en este procedimiento, se constataron irregularidades en la puntuación de los aspirantes y en la documentación solicitada y se destaca que el alcalde a ser la máxima autoridad tiene acceso a información privilegiada» subrayó.

El fallo concluye, según Canal, que «la legitimidad del proceso de selección está en entredicho por el conflicto de intereses del alcalde. El alcalde designó al Tribunal de Selección lo que contraviene principios de igualdad y transparencia. La falta de abstención de Paulo García en el proceso selectivo invalida los actos en los que participó, ya que es contraria a los principios de igualdad, transparencia y al de buena administración», expresó.

Queipo «está tardando en pronunciarse»

Por último, el secretario de política municipal del PSOE, Álvaro Valle, recordó la intervención que el PP de Asturias con Álvaro Queipo a la cabeza tuvo en todo este proceso. «Queipo calificó como magnífica la labor que estaba realizando el alcalde de Ribadesella. Hizo esta calificación cuando ya se conocía la resolución de todo este procedimiento», dijo.

Añadió que «si Paulo García ya va tarde para dimitir, Queipo está tardando en manifestarse sobre este caso. El PP dijo que éramos los socialistas los que intentábamos desprestigiar a Paulo García y hoy sabemos que es el alcalde el que con su actuación desprestigia la noble labor del municipalismo. Y hay momentos en los liderazgos políticos en los que uno no puede ponerse de perfil», zanjó.