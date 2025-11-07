El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Valle, Ramón Canal y Santiago del Pozo. Psoe Ribadesella
Fallo judicial

La Justicia anula el proceso en el que el alcalde de Ribadesella se adjudicó una plaza de encargado de obras en el Ayuntamiento

Ramón Canal, portavoz del PSOE riosellano, asegura que «la falta de abstención del regidor en el proceso selectivo invalida los actos en los que participó, ya que, es contraria a los principios de igualdad, transparencia y de buena administración»

Soraya Pérez

Soraya Pérez

Gijón

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:22

La Justicia ha puesto fin a la disputa suscitada el pasado 8 de abril cuando el alcalde de Ribadesella, Paulo García, consiguió una plaza como ... encargado de obras en el mismo Ayuntamiento que preside. Esta situación conllevó a que el PSOE riosellano interpusiera una denuncia alegando «irregularidades» en el proceso. El fallo legal se conoció este viernes dando como resultado la anulación del proceso y la petición de la repetición del mismo.

