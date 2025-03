Más de 300 kilos de basura en la playa de Santa Marina

G. POMARADA RIBADESELLA. Domingo, 24 de noviembre 2019, 01:06 | Actualizado 09:00h. Comenta Compartir

El listado de residuos encontrados ayer en la playa de Ribadesella fue casi tan grande como la sorpresa de los 35 voluntarios que participaron en la limpieza organizada por la Asociación Chelonia. Neumáticos, latas de aceite, una cámara de fotos, partes de un televisor, la cabeza de una muñeca, encendedores, bolis, chanclas e innumerables botellas y restos de plásticos fueron extraídos del arenal de Santa Marina durante las breves treguas que concedió la lluvia. No obstante, el mal tiempo no consiguió desalentar a los jóvenes deportistas del Club Piragüismo El Sella, participantes mayoritarios en la iniciativa. «Hay mucha porquería, es nuestra primera vez y estamos viendo que se tira mucha basura», señalaron los piragüistas Martín Lastra y Sergio Capín a pie de playa y bolsa en mano. Su compañero Juan Sierra se encargaba mientras tanto de sacar del arenal una rueda de grandes dimensiones. «Encontramos más de tractores y de carretillas, las hay hasta enterradas», contó el joven. La presencia de neumáticos, hasta trece, sorprendió también a los organizadores, que una vez realizada la separación de residuos cifraron en 304,91 los kilos recogidos. De ellos, los correspondientes a plásticos PET serán enviados a una planta de Madrid para su reciclaje. «Al coincidir después del temporal nos hemos encontrado residuos bastante grandes, pero los plásticos pequeños pueden ser incluso más graves porque se detectan peor y es más fácil su ingesta», explicó Antonio Castro, director de proyectos de la Asociación Chelonia. Él fue el encargado de ofrecer una charla previa a la recogida en la que expuso lo acuciante de atajar la problemática que daña mares y océanos, así como la necesidad de implicar a las nuevas generaciones. «Hay que tomar conciencia de que la situación es crítica. No podemos esperar más, es algo que hay que frenar y es importante involucrar a los jóvenes», urgió.

La limpieza de ayer, enmarcada dentro del proyecto 'Mares Circulares' en el que también participa la Fundación Coca Cola, fue la primera desarrollada en Ribadesella, que se suma así a una relación de 105 arenales de toda España y Portugal. La intención, explicó Castro, es regresar en futuras ediciones a Santa Marina, donde el esfuerzo de los voluntarios no bastó para retirar todos los residuos de origen artificial depositados entre los restos de troncos y madera arrastrados por las riadas de las últimas semanas.