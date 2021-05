'Kira' entra en la familia de las yeguas reales La potra recién nacida es hija de 'Xana', el regalo de Cangas de Onís y sus ganaderos a la Familia Real durante su visita 'Xana' con su cría 'Kira'. / XUAN CUETO GLORIA POMARADA Sábado, 29 mayo 2021, 02:42

Su nombre es 'Kira', cuenta apenas con dos semanas de vida y corre en libertad por una finca del pueblo cangués de La Riera ajena a que no es una potra cualquiera. Su madre, 'Xana', fue el regalo entregado por Cangas de Onís y sus ganaderos a la Familia Real durante su visita de 2018 a Covadonga, lo que convierte al joven ejemplar en un auténtico equino real. Dada la dificultad de trasladar a 'Xana' a Madrid, la yegua permanece desde entonces bajo el cuidado de su propietario original, José Miguel González, 'Pepín el de La Riera'. Para ello cuenta con la ayuda de su nieta Jade, de tres años, que reparte ahora sus mimos entre madre e hija. «Cuando nació no nos dejaba ver a la potrina porque tenía celos», explica la niña sobre el comportamiento de la yegua. Superada esa etapa, ambas galopan ya en libertad por la finca familiar junto al resto de caballos de 'Pepín el de La Riera'. La recién nacida copa, no obstante, todas las atenciones y Jade la visita a diario. «Es muy buena y viene a comer pan», cuenta.

Pepe González y Jade cuidan de la yegua de la Princesa Leonor. / FOTOS: XUAN CUETO

«Es muy guapa y está muy sana», respalda su abuelo, quien detalla que a partir del 9 de junio los animales subirán a los pastos de la zona de Comeya, en los Picos de Europa. Entre sus planes figura dar cuenta a la Familia Real de la feliz noticia y para ello baraja escribir una carta a La Zarzuela.

Tanto 'Pepín el de La Riera' como la pequeña Jade protagonizaron aquel 8 de septiembre de hace tres años el momento más entrañable de la visita real, pues mientras entregaban a 'Xana' como regalo, la Princesa Leonor cogió en brazos a Jade, entonces un bebé. En 2019, cuando Asiegu recibió el premio a Pueblo Ejemplar, se produjo un intento de visita a la yegua, frustrado por la lluvia. En La Riera esperan ahora por la llegada de los Reyes, la Princesa y la Infanta para presentarles a 'Kira'.