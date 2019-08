Largas retenciones en Ribadesella por la avería del semáforo de la estación El semáforo permanece apagado a la espera de que se solucione la avería que lo pone en rojo y genera retenciones. / NEL ACEBAL La señal permaneció durante la tarde del martes en rojo, generando importantes atascos, y se volvío a repetir al día siguiente JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 8 agosto 2019, 00:23

Los imprevistos y contratiempos que puedan surgir en las carreteras de la comarca en plena época estival siempre se convierten en un grave problema debido a la amplia afluencia de turistas. Es lo que ocurrió esta semana en la villa de Ribadesella, donde la avería de un semáforo le aguó la jornada a más de uno. Uno de los semáforos urbanos decidió quedarse en rojo permanentemente, causando retenciones innecesarias. La avería se produjo en el poste situado en la carretera de la estación, el que sirve de apoyo al paso de cebra ubicado frente al Hogar de Ancianos San José de la Montaña.

La avería se comunicó el martes a la Policía Local. El mismo día fue reparado, pero este miércoles volvía a repetirse el problema. «Ya dimos instrucciones para que, si no se resuelve definitivamente la avería, intenten dejarlo en ámbar intermitente o, en su caso, lo apaguen, ya que el paso de peatones está debidamente señalizado en la calzada. Si no se puede resolver de forma inmediata, es mejor tenerlo apagado para que no genere los problemas de retenciones que estaba causando», explicó el regidor riosellano, Ramón Canal. Como el martes hubo momentos con bastantes retenciones, fue necesaria la presencia de un policía dando paso aunque el semáforo estuviese en rojo.

El problema se agravó por la coincidencia de la avería con un periodo vacacional y la masiva afluencia de turistas durante estos días del mes de agosto. Por la Oficina de Turismo de Ribadesella durante el mes de julio pasaron 14.217 personas, un 5% menos que el mes de julio del año pasado. «Puede parecer que el dato es malo, pero creemos que no es así, porque en julio de 2017 había bajado un 11% y en julio de 2018 un 24%, así que parece que el descenso proporcional de visitantes es menor y puede ser un signo positivo», afirmó el alcalde.

Ribadesella tiene ahora por delante uno de los eventos más multitudinarios del verano en la comarca, una nueva edición del Fartukarte Street Food Festival, un evento por el que seguirá apostando el nuevo equipo de gobierno, ya que «en los años anteriores resultó exitoso, así que vamos a seguir apostando por ello». Lo mismo ocurre con los Conciertos de La Cuevona, aunque a día de hoy el Ayuntamiento aún está recogiendo los datos de la última Fiesta de Piragües.

En principio, todo apunta a que el número de campistas sigue descendiendo en el Prau de San Juan, aunque las primeras impresiones de la hostelería local son positivas. «La valoración que personalmente me han transmitido algunos de ellos es que están satisfechos, destacando el buen momento de la sesión vermú de los sábados», adelantó Ramón Canal. El regidor también agradeció la participación de Entaína tanto en Arriondas como en Ribadesella. «En mi anterior etapa como alcalde la representación de Ribadesella en el desfile de Arriondas era prácticamente nula y este año fue masiva y magnífica, así que mi enhorabuena y felicitación a Entaína», añadió.