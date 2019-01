Lastres recuperará la casa del médico que inspiró la serie 'Doctor Mateo' Casa del médico Pedro Villarta y escenario de la serie televisiva 'Doctor Mateo'. / JUAN LLACA El viejo consultorio de Pedro Villarta será adecuado por la asociación de vecinos, que apuesta por abrirlo a los visitantes G. POMARADA LASTRES. Viernes, 4 enero 2019, 00:10

Entre los millares de visitantes que cada año pasan por Lastres se repite una pregunta que los vecinos aceptan con resignación, «¿dónde está la casa de 'Doctor Mateo'?». Las indicaciones conducen a una vivienda en pleno casco histórico de la villa marinera, de exterior imponente e interior no menos admirable. Antes de ser reconocida como la morada del personaje televisivo, la casa albergó a un médico de carne y hueso cuya figura se ha propuesto ahora recuperar la asociación vecinal. De los años que Pedro Villarta pasó consulta en el pueblo durante la primera mitad del siglo XX se conserva su despacho y un hospitalillo en el bajo del inmueble en el que atendía desde partos a urgencias odontológicas. «Hay mucha gente de setenta y pico años que nació allí», rememora el presidente de la entidad vecinal, Ángel Moro.

Del colectivo ha surgido precisamente la iniciativa de adecuar el espacio con vistas a una futura apertura al público. Por lo pronto, Moro se encargará de ventilar las estancias y procederá a una primera limpieza. Durante una visita realizada al inmueble la pasada semana junto a la alcaldesa Sandra Cuesta (PSOE), demandó también la elaboración de un inventario de los enseres que allí se guardan. «Hay documentos e instrumental médico de la época», destaca.

La idea de habilitar un museo en la vieja consulta de Villarta, aprovechando el tirón de la serie 'Doctor Mateo', ronda desde hace años en Colunga. Sin embargo, por el momento la regidora señala que no existe ningún proyecto y cualquier paso irá precedido de un análisis. El Ayuntamiento sí cuenta, no obstante, con la titularidad del bajo, cedido por los propietarios. La casa perteneció durante años a la familia Villarta. La hija del médico, la periodista Ángeles Villarta, fallecía este mismo noviembre, a la edad de 104 años en Madrid, y actualmente el resto del edificio está en manos de otro particular.

Para la entidad vecinal, el consultorio constituye un «atractivo para los turistas» que puede acompañarse de la promoción de otros enclaves del mismo área, como la Torre del Reloj o las galerías de las casonas tradicionales. Pero, sobre todo, la iniciativa pretende recuperar una parte de la historia de Lastres, de la que el doctor Villarta formó parte esencial. «Cuando la gente pregunta por 'Doctor Mateo' les explico que esa casa era de otro médico. El del la serie lo emulaba a él», señala Moro.

La de los lastrinos no es la única propuesta de recuperación del patrimonio que han lanzado en los últimos días desde las asociaciones vecinales de Colunga. En Lue apuestan además por crear un archivo gráfico histórico, una opción que en Lastres «gusta mucho».