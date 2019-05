La limpieza de playas arranca con críticas de los concejos por su coste Playa riosellana de Santa Marina, adecuada en los últimos días y donde hoy empieza la limpieza. / CUETO Las tareas comienzan hoy en los arenales de Colunga, Ribadesella, y Caravia, mientras que en Llanes y Ribadedeva se retrasan a mitad de mes G. POMARADA / L. RAMOS LLANES. Sábado, 1 junio 2019, 00:09

Por segundo año consecutivo, la temporada estival arranca con una limpieza de playas delegada en los ayuntamientos. Desde hoy mismo, el servicio está en marcha en cuatro concejos orientales -Colunga, Caravia, Ribadesella y Ribadedeva- a la espera de Llanes, que comenzará con las tareas el próximo 15 de junio. Adecuar los arenales durante la campaña, hasta el 15 de septiembre, supondrá para las arcas municipales de los cinco concejos costeros más de 160.000 euros, cuantía a la que se suma el socorrismo o la propia limpieza del entorno de las playas, desde paseos a zonas verdes.

En Ribadesella, uno de los municipios más críticos con el traspaso de la competencia, desembolsarán este año 72.000 euros para mantener limpios los arenales de Santa Marina y Vega. En esta ocasión, explica el teniente de alcalde en funciones, Pablo García, desde el Ayuntamiento han optado por un convenio con Cogersa por «ser más sencillo». No obstante, la financiación sigue siendo municipal y la empresa adjudicataria es la misma, recuerda García. De forma paralela, el Consistorio se encargará también de mantener en un correcto estado La Atalaya, en este caso desde julio y con trabajos durante fines de semana y festivos. En Caravia, el presupuesto para La Espasa y el Arenal de Morís alcanza este verano los 13.193 euros, a los que se suman 6.884 más para la limpieza de baños y entorno. Por su parte, en el vecino concejo de Colunga el desembolso se sitúa en 22.000 euros, con los que se adecuarán los arenales de La Griega, El Escanu, El Astilleru, La Isla y El Barrigón mediante trabajos manuales y de cribado de arena con maquinaria.

Llanes, uno de los municipios de España con mayor número de playas, extenderá este verano la limpieza a un total de 25 arenales: Guadamía, La Canal, Cuevas del Mar, San Antonio, La Huelga, Gulpiyuri, San Antolín, Torimbia, Toranda, Ensenada de Niembro, Barro, Borizu, Palombina, Las Cámaras, San Martín, Poo, El Sablón, Toró, Portiello, Cue, Ballota, Andrín, Vidiago, Pendueles y Buelna. El contrato de limpieza ha salido a licitación por 53.240 euros y, al contrario que en el grueso de concejos de la comarca, el inicio de los trabajos se retrasa al 15 de junio. El plazo para presentar ofertas finalizará el 6 de junio y a partir de esa fecha debe aún formalizarse el trámite. Desde el cuatripartito reconocen que el proceso «se retrasó un poco» a pesar de haber iniciado la licitación «con tiempo». No descartan además que la fecha del 15 de junio sea finalmente pospuesta para «un poco más tarde», explica el concejal de Contratación en funciones, Juan Carlos Armas. Desde el Ayuntamiento señalan que el contrato ya despejado es el de salvamento, que recaerá en Cruz Roja y que este verano verá ampliado el presupuesto a los 249.260 euros. En cuanto a fechas, se extenderá del 29 de junio al 8 de septiembre. En Ribadedeva siguen también a la espera de contratar el servicio de limpieza para este verano, con la previsión de realizar la adjudicación en las próximas semanas, indica el alcalde en funciones, Jesús Bordás.

El servicio supone para los ayuntamientos del Oriente más de 160.000 euros

«Trastorno inmenso»

Hace justo un año, el 31 de mayo de 2018, Cogersa dejó de prestar el servicio de limpieza como venía haciendo desde tiempo atrás, sin coste para los municipios. La decisión llegó al entender que se podría estar vulnerando la Ley de Bases del Régimen Local de 2013, ya que dicho servicio no figuraba en sus estatutos. Doce meses después, la medida sigue generando malestar entre los ayuntamientos costeros. Desde Ribadesella no ocultan su disconformidad y Pablo García insiste en que «la basura no es nuestra, viene del río y es gastar 72.000 euros que se podrían ahorrar». Para un concejo de presupuesto modesto como el de Caravia -en torno al millón de euros anuales-, la competencia supone un revés. «En La Espasa podemos llegar a las 5.000 personas en días punta y en Morís a las 2.000, estamos dando servicio a toda Asturias», sostiene la alcaldesa Salomé Samartino, que reclama «tener en cuenta a los municipios turísticos en la financiación local». Las críticas llegan también desde Colunga, donde el concejal de Playas en funciones, Jesús Menéndez, recuerda que resulta un «trastorno inmenso para las arcas municipales».

En Llanes, Armas indica que el pasado año contaron con una subvención, ayuda que no se ha repetido. «Nos mandaban a Cogersa pero pagando, entonces decidimos sacarlo a concurso», explica.