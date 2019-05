Llanes aprueba de forma inicial su nuevo Plan General de Ordenación Los miembros del equipo de gobierno, a la derecha, votan a favor de la aprobación del PGO en un salón de Plenos lleno de público. / N. ACEBAL El documento salió adelante con los votos a favor de Foro, Vecinos por Llanes, PP e IU y la oposición del PSOE en un Pleno repleto de público LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 18 mayo 2019, 01:47

El de ayer fue uno de los plenos más multitudinarios que se recuerdan en Llanes en los últimos años. La ocasión lo merecía, pues durante la sesión extraordinaria se votaba la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación del concejo. El documento salió finalmente adelante gracias al apoyo de Foro, Vecinos por Llanes, PP e IU, quienes sumaron diez votos frente a los siete negativos del PSOE.

El resultado, sin embargo, no estaba nada claro hasta última hora del jueves, pues la teniente de alcalde y portavoz forista, Marián García de la Llana, había condicionado el voto de sus cuatro concejales a la respuesta que el vicesecretario interventor -secretario municipal en funciones- diese al escrito presentado este mismo lunes por el grupo municipal socialista, en el que se ponía en duda la legalidad del procedimiento seguido. Ese informe jurídico llegaba apenas unas horas antes de la celebración del Pleno y en el mismo el funcionario se reafirmaba en su primer escrito, garantizando la legalidad de llevar a Pleno la aprobación inicial del PGO.

Los socialistas habían aludido al poco tiempo que tuvieron para estudiar la documentación, que consta de más de dos mil folios, además de advertir de que la falta de seis informes sectoriales podría conllevar la nulidad del plan. En este último aspecto volvieron a hacer hincapié ayer, recalcando que la falta, especialmente, del dictamen de Carreteras del Estado hace que «sea nulo de pleno derecho» el nuevo planeamiento. En este sentido, agregó el portavoz del PSOE, José Herrero, existe jurisprudencia, «pues ya fue anulado el PGO de Orense por la falta de los preceptivos informes de naturaleza sectorial».

Criticaron asimismo cómo el nuevo documento «nace del no consenso» y se ha llevado a Pleno para su aprobación «de forma atropellada y a nueve días de las elecciones». Herrero afeó al equipo de gobierno que «ocultase» la documentación, «pese a que ya la tenían en su poder a finales de marzo», por lo que les acusó de actuar con «opacidad, falta de transparencia, barullo y desorden».

Además de con las formas, los socialistas indicaron no estar de acuerdo con el fondo del nuevo PGO, pues, advirtieron, «condena a los pueblos pequeños a la desaparición, pues no se va a poder hacer absolutamente nada en ellos». Pese a todo, volvieron a recalcar que, en caso de llegar al gobierno tras las elecciones, no desistirán del mismo, sino que seguirán adelante, aceptando e incorporando las alegaciones de los vecinos.

«Credibilidad nula»

Unas palabras que rechazaron de pleno los portavoces de los cuatro partidos que conforman el gobierno, quienes se mostraron especialmente duros con los socialistas. Así, el alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), volvió a recordar cómo Herrero llegó a reconocer en sede judicial que sus conocimientos sobre urbanismo son «prácticamente nulos» y aseveró que «su credibilidad a la hora de hablar de urbanismo es nula». También rechazó las acusaciones de oscurantismo, recalcando que «se ha llevado a cabo un proceso participativo que no tiene parangón» y acusó al PSOE, una vez más, de «tener unos intereses que no son los de los vecinos».

Priscila Alonso (IU), por su parte, recordó cómo «fueron los propios pueblos quienes nos indicaron cómo querían que fuese su crecimiento» e indicó que en su formación están a favor del crecimiento, pero «de forma ordenada y sostenible». Instó, asimismo, a «proteger a los pequeños constructores, que no son quienes promueven las grandes edificaciones».

El popular Juan Carlos Armas también defendió la transparencia del proceso de redacción del plan y aseveró que «quien no ha participado es porque no ha querido». Además, acusó a los socialistas de dejarse llevar por «constructores especuladores». Y afeó que intenten «asustar a la gente», recordando cómo en los núcleos rurales «se contempla la construcción de 2.200 nuevas viviendas, así que no van a desaparecer».

Finalmente, Marián García de la Llana (Foro), reconoció estar de acuerdo con el PSOE en que «se debería haber esperado a después de las elecciones» para llevar a cabo la aprobación inicial del PGO. Sin embargo, esta fue la única concesión que la forista hizo, pues seguidamente acusó al PSOE de «poner palos en las ruedas hasta el final» y les recordó que «en 28 años de gobierno socialista con mayoría absoluta suman tres planes anulados». Afeó también la «nula» transparencia de la que entonces se hizo gala, aseverando que «del primero de los PGO no se enteró ni Rita hasta que ya estaba aprobado».

De la Llana explicó cómo este plan «va a crecer gracias a los vecinos, pues esto solamente es el molde», y animó a los llaniscos a presentar sus alegaciones. «El equipo redactor les ayudará», apuntó. «Aquí no se trata de perjudicar a nadie, sino de trabajar en pro de todos los vecinos, protegiendo los pueblos y el paisaje que nos caracterizan».