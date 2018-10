Llanes se blinda contra el paso de camiones cargados del lodo extraído en Bustio Enrique Riestra, a la derecha, conversa con José Antonio Alvar y Rafael Felgueres, secretario y jefe de ventas de la cofradía llanisca. / N. ACEBAL El alcalde, Enrique Riestra, ha dictado una resolución para impedir el tránsito de estos vehículos por la villa aludiendo a motivos medioambientales L. RAMOS LLANES. Jueves, 25 octubre 2018, 00:17

«Vamos a estar al lado de los pescadores. No tenemos que responder ante presiones de nadie, pues somos el gobierno de los llaniscos». Con estas palabras defendía ayer el alcalde de Llanes, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), su decisión de dictar una resolución que impida el tránsito por la capital del concejo de camiones cargados con los lodos extraídos en los trabajos de dragado del puerto de Bustio (Ribadedeva). Una prohibición que ya había anunciado a principios de semana y que ayer mismo comunicó en persona a la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

Fueron los propios profesionales de la mar quienes dieron la voz de alarma después de que desde la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente se les avisara recientemente de que esta misma semana se iban a empezar a transportar los sedimentos extraídos mediante una pala terrestre del fondo del puerto ribadedense en camiones, por carretera, hasta el muelle llanisco. Una vez en la dársena, la idea era cargar los materiales en la draga 'Kinkon II' para que ésta los transportase, mar adentro, hasta el punto de vertido, ubicado frente a la costa de Llanes. Algo a lo que los pescadores se opusieron desde el primer momento, por considerar que iba a perjudicar su actividad, además de ensuciar tanto el muelle como la villa.

Durante la jornada de ayer reinaba en Llanes una 'calma chicha' que todavía no se sabe si terminará en tormenta. Y es que, por el momento, ninguna de las dos partes confrontadas está dispuesta a dar su brazo a torcer. Según pudo saber este diario, no entra dentro de los planes de la consejería la posibilidad de modificar su idea original de seguir con el dragado del puerto de Bustio por tierra y que ya se iba a llevar a cabo en verano, pero que se pospuso para no generar molestias en plena temporada alta. Sin embargo, el Principado tampoco puede obligar al Ayuntamiento de Llanes a permitir el paso de los camiones, con lo que es una incógnita lo que sucederá en los próximos días.

La Consejería de Infraestructuras pretende seguir adelante con su plan

También fuentes próximas al departamento que dirige Fernando Lastra recordaban ayer que los puntos de vertido los establece la Dirección General de Pesca de acuerdo con los informes que elabora el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y no son exclusivos de cada concejo.