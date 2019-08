Llanes y Colunga, obligados a reforzar la limpieza de sus playas por el ocle El ocle se acumula en la playa colunguesa de La Isla, mientras los bañistas se adentran en la mar tras levantarse la prohibición. / XUAN CUETO La acumulación de algas obligó a cerrar al baño el arenal de La Isla este domingo, después de que varios usuarios se quejasen de picores L. RAMOS LLANES/COLUNGA. Martes, 6 agosto 2019, 00:09

La masiva llegada de algas a la costa oriental comienza a generar problemas en los arenales de algunos de los concejos de la zona. Es el caso, principalmente, de Llanes y Colunga, donde los ayuntamientos se han visto obligados a contratar con carácter de urgencia sendos refuerzos para sus servicios de limpieza estival, al no poder hacerse estos cargo de la retirada del ocle acumulado en la orilla.

Donde en primer lugar hizo saltar todas las alarmas el acuciante problema fue en el municipio llanisco, cuya concejala de Medio Rural, Playas, Igualdad y Juventud, Priscila Alonso (IU), remitió la pasada semana un escrito a la Demarcación de Costas en Asturias para solicitar su visto bueno y adelantar en dos semanas el inicio de la campaña de recogida de ocle de arribazón. Lo hizo después de que la acumulación de gelidium en sus principales arenales generase molestias y quejas entre los bañistas.

Una medida que, sin embargo, no está surtiendo el efecto esperado, ya que los ocleros llaniscos se niegan a retirar las algas, apuntando a que al ser las primeras que las mareas arrastran hasta la orilla no tienen la calidad deseable. «Son de muy mala calidad y no tenemos quién nos las compre, ya que no sirven para la producción de agar», explicaba ayer a EL COMERCIO el recolector Fernando Abad, de Ocleros del Oriente.

Así las cosas, los profesionales permanecerán durante las próximas semanas pendientes de la evolución de las condiciones del Cantábrico para iniciar la campaña cuando el gelidium alcance sus cualidades óptimas. «Depende mucho de las mareas y la temperatura de las aguas, pero habitualmente las mejores algas suelen ser las del otoño, a partir de mediados de septiembre», explicó el experimentado recolector.

Ante esta situación, el Consistorio se ha visto obligado a hacerse cargo de la limpieza de sus playas más concurridas, reforzando el dispositivo puesto en marcha con la llegada de la temporada estival. Así será durante lo que resta de verano, llevándose a cabo la retirada del ocle en horario nocturno para no interferir con el ocio de vecinos y turistas.

Una medida que también han tenido que tomar en el Ayuntamiento de Colunga, después de que la acumulación de algas obligase incluso a prohibir el baño en el arenal de La Isla en la tarde del domingo, después de que varios bañistas se quejaran de picores, si bien ayer mismo se recuperaba la normalidad.

Con la intención de atajar el problema, la alcaldesa, Sandra Cuesta (PSOE), se decantaba, como sus vecinos llaniscos, por reforzar la limpieza de las playas de La Isla, El Escanu y Lastres, donde está previsto que hoy mismo comience a funcionar la maquinaria. «Supone un gasto importante, de más de 4.000 euros entre las tres por cada limpieza, y para los ayuntamientos es demasiado, necesitamos ayuda del Principado», apuntó la regidora.

Desde los otros tres concejos costeros de la comarca, donde por el momento no se registraron quejas ni grandes acumulaciones de ocle, tienen un ojo puesto en el Cantábrico, temerosos de que en cualquier momento la acción de las mareas deposite también sobre sus playas toneladas de algas.