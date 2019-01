Llanes confía en que las escuelas deportivas arranquen esta semana Niños en las clases de voleibol ayer en el polideportivo municipal de Llanes. / JUAN LLACA El fútbol, el voleibol y el bádminton ya han sido adjudicados y ayer una empresa completó el trámite para gestionar otros seis deportes GLORIA POMARADA LLANES. Martes, 15 enero 2019, 00:12

La crisis de las escuelas deportivas de Llanes desatada a principios de diciembre comienza a ver la luz al final del túnel. Ayer mismo la penúltima empresa pendiente de presentar documentación al Ayuntamiento cumplía con el trámite, lo que permitirá al cuatripartito proceder durante la presente jornada a su revisión de cara a formalizar el contrato. Esa es al menos la previsión que manejaba ayer el concejal de Contratación, el popular Juan Carlos Armas, que explicaba que la empresa en cuestión, Bel Consultores, opta a gestionar seis de las escuelas deportivas. De esta forma, la sociedad con base en Llanera prestará el servicio de más de la mitad de deportes incluidos en la oferta municipal: atletismo, gimnasia rítmica, baloncesto, judo, patinaje y tenis.

Por el momento, el cuatripartito ha firmado los pertinentes contratos con las adjudicatarias de las actividades de voleibol, fútbol y bádminton. La formalización de estas dos últimas tuvo lugar el pasado viernes, por lo que pueden reanudar ya las clases, explicó Armas. En cuanto al voleibol, el curso se retomaba ya a principios de la pasada semana, dentro de la fecha inicialmente prevista por el equipo de gobierno para el conjunto de las escuelas y con el Club Voleibol Ribadesella como adjudicatario.

Con nueve de los diez deportes bien en marcha o pendientes de los últimos trámites administrativos, restaría solventar la cuestión del pádel. El concejal de Contratación indicó que la aspirante que presentó la mejor oferta, «un club de Llanes», «no ha presentado los papeles en tiempo y forma». Por ello es la siguiente clasificada la que opta ahora a la adjudicación.

El proceso no ha estado exento de reveses, pues fueron varias las empresas que renunciaron al contrato. «Algunas por cuestiones de no llegar a acuerdos con los monitores», indicó el edil. Ya la pasada semana alguno de los profesores señalaba en este periódico que los contratos laborales que les propusieron presentaban unas condiciones económicas que no pudieron aceptar.

El origen del conflicto de las escuelas deportivas se remonta a principios de diciembre, cuando el cuatripartito suspendió las clases al haber finalizado el contrato con los clubes llaniscos encargados tradicionalmente del servicio. Según indicaron entonces desde el Consistorio, un informe jurídico del secretario municipal indicó la imposibilidad de seguir utilizando la misma fórmula para adjudicar las escuelas, pues la adecuada sería sacar la gestión a concurso público. La decisión generó malestar entre los usuarios y clubes afectados, que llegaron a concentrarse ante el Ayuntamiento y recogieron más de 1.500 firmas en apenas un fin de semana para paralizar el proceso, una meta que no consiguieron.

Quince entidades

Desde el cuatripartito se han comprometido en este tiempo a explorar de cara a la próxima convocatoria la fórmula del procedimiento abierto simplificado, que incluye más criterios que el meramente económico utilizado en esta adjudicación. Por su parte, esos clubes locales se han centrado en constituir una asociación conjunta para aunar esfuerzos. El pasado viernes acordaban el texto de sus estatutos, entre los que se incluyen como puntos la defensa de los intereses de los clubes llaniscos, canalizar a través del ente las relaciones con las administraciones o preservar el juego limpio en las pruebas deportivas, explicaron. Los pasos futuros para su constitución incluyen la convocatoria de asambleas extraordinarias en cada entidad para formalizar el acta fundacional, abundaron. «El primer punto encima de la mesa será las escuelas deportivas, pero no será la única cuestión. Nos hemos juntado para echarnos una mano», destacó uno de los impulsores, Jagoba Mentxaka. En la asociación se integran una quincena de clubes por el momento: Club Oriente Atletismo, C. D. Llanes, Urraca C. F., Escudería Villa de Llanes, Judo Cortines, Voley 9x18, Club de Tenis Llanes, Playas de Llanes, Baloncesto Crossover, Bádminton Llanes, Meta Sport Bike, Club Ciclismo Altitud, Club Ciclista del Oriente, Peña Bolística Pancar y Peña Bolística La Venta.