Llanes critica el «restrictivo» régimen de visitas a la iglesia de San Antolín de Bedón Más de medio millar de personas visitaron San Antolín de Bedón desde el pasado 20 de julio. / NEL ACEBAL «No es para tirar cohetes ni para que el Principado presuma de negociación, pues lo cierto es que es el mínimo exigido por ley», señala Marisa Elviro L. RAMOS LLANES. Jueves, 6 septiembre 2018, 00:09

La satisfacción mostrada el pasado domingo por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado acerca de las más de medio millar de visitas que recibió la iglesia de San Antolín de Bedón desde su reapertura al público no es compartida por el gobierno llanisco. Así lo aseveraba ayer la concejala de Educación y Cultura, Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), para quien la situación actual «no es para tirar cohetes». Dejando a un lado la tesis que la edil siempre ha defendido, la de que el monumento es público y por tanto debería permanecer siempre abierto, criticó que el régimen de visitas establecido es «el más restrictivo».

«Desde el Principado dicen que las 511 personas que pasaron por San Antolín justifican el mantener las visitas, pero la realidad no es esa. La apertura al público es algo que se hace para cumplir la normativa», recalcó Elviro. Efectivamente, la Ley de Patrimonio Cultural establece que en el caso de los inmuebles considerados bienes de interés cultural (BIC) sus «propietarios, poseedores o titulares deberán señalar un número mínimo de cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por día» para su visita pública. «La dirección general aceptó el mínimo, cuando podría haber negociado más días o más horas, así que no lo deben presentar como si fuera algo altruista que la propiedad de la finca haya hecho o como un mérito especial del Principado», afeó la concejala llanisca.

Otro asunto que también ha generado una gran indignación en el seno del gobierno local fue el hecho de que en su resolución para establecer el régimen de visitas, la Consejería de Cultura accediese a reservar «los derechos de difusión e imagen» de la iglesia románica «por cualquier medio y en cualquier formato, presente o futuro», a los propietarios de los terrenos sobre los que se asienta. De hecho, el pasado 14 de agosto Marisa Elviro remitió un escrito al consejero de Educación en el que exige explicaciones de este apartado de la resolución.

«Seguimos esperando por la explicación de por qué se reservan derechos de imagen a los dueños de la finca» La corporación al completo instará a Principado y Estado «a reanudar la investigación sobre la titularidad»

La edil recalca que las personas a las que se reservan estos derechos «son propietarios de la finca, pero no de la iglesia» y pregunta si «puede otorgarse dicho derecho a unos poseedores, hurtándolo a los propietarios -la titularidad aún no está aclarada- y a los ciudadanos, máxime cuando en el Registro de la Propiedad consta como bien estatal». «Queremos saber cuál es la justificación para esto y, en caso de que no exista una convincente, exigiremos que se elimine ese párrafo de la resolución», aseveró. Pese a que el sistema mediante el que envió el comunicado es «inmediato», la concejala llanisca critica que «tres semanas después lo único que tenemos es un mutismo absoluto por parte del Principado».

En relación a la titularidad del monumento del siglo XIII, Elviro recordó que la corporación al completo acordó llevar a Pleno una moción para instar a Principado y Estado a desbloquear la investigación acerca de quién es el propietario de la iglesia.