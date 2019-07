«El PGO de Llanes lo ha elegido la ciudadanía, no es una imposición» Una técnico ofrece explicaciones sobre el plan, ayer en el centro de artesanía de Poo. / FOTOS: NEL ACEBAL El equipo redactor y el cuatripartito animan a presentar alegaciones, pero recuerdan que priorizarán el interés común sobre el particular GLORIA POMARADA LLANES. Miércoles, 24 julio 2019, 00:08

Dos meses después, y ya fuera del periodo electoral, el cuatripartito presentaba ayer a los llaniscos el documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO). Ese acto estaba previsto para días antes de los comicios de mayo, si bien una denuncia del PSOE ante la Junta Electoral y la decisión de ésta de suspenderlo debido a su «marcado carácter electoralista» acabaron con las pretensiones del equipo de gobierno. Coincidiendo con la apertura de la fase de alegaciones, el futuro plan fue abordado la pasada mañana por el equipo redactor integrado por la UTE Andrés + LL. Masiá y Planz Planeamiento Urbanístico en una jornada que versó sobre dos ideas: el nivel de participación alcanzado y la necesidad de atender al interés general por encima de las peticiones particulares.

«La participación ciudadana no se ha quedado en la reglada, ha ido bastante más allá. El modelo lo ha elegido la ciudadanía, no es impuesto por el equipo redactor ni por el gobierno, es un modelo de consenso», sostuvo la arquitecta Carmen Andrés. Los datos en los que sustenta esa afirmación son las dos mil aportaciones presentadas en las fases previas de consulta, en las que se reunieron con «42 de las 44 asociaciones» existentes, afirmaron.

No obstante, desde el equipo redactor son conscientes de que el grueso de la participación se concentrará en esta fase de alegaciones, en la que se abre la respuesta a nivel particular del qué va a pasar con cada una de las propiedades. «El plan ahora tiene un grado de detalle en el que ya se puede ver» cada caso concreto, indicaron. «A través del periodo de participación pública y del estudio posterior que haga el equipo redactor tratemos de consensuar, de ajustar lo que haga falta», indicaron, si bien ante los «intereses contrapuestos» que puedan surgir la máxima es la de velar por el interés común. «Atenderemos las peticiones de los particulares en la medida en que no vayan contra esas estrategias globales», dijo el equipo redactor.

Esas líneas de interés general se desarrollan en el plan a través de nueve estrategias: un territorio «complejo y valioso», la «reactivación y refuerzo» de los núcleos rurales; la «contención y revitalización» de los suelos urbanos; el paisaje como elemento «vertebrador»; una actividad económica industrial, de servicios y de agroganadería; la movilidad y la accesibilidad; la sostenibilidad y el cambio climático; la gobernanza, la competitividad y el equilibrio social y la participación ciudadana. En el capítulo de exposición de las clases de suelo, el equipo redactor, representado por Carmen Andrés y Gregorio Vázquez, incidió en la apuesta por la «consolidación interior» de los núcleos en lugar de un crecimiento expansivo, respetando las «estructuras tradicionales» en los pueblos. Recordaron asimismo que la aplicación del suelo no urbanizable «no quiere decir que no se pueda hacer nada, se puede siempre que no atente contra ciertos valores». «El modelo, desde nuestra objetividad técnica, es el mejor para Llanes», reiteraron.

Desatascar Urbanismo

En las bondades del PGO incidieron también desde el cuatripartito. «Este es un plan de todos y para todos, nunca llueve a gusto de todos, pero tendremos que pensar en colectivo», defendió el alcalde Enrique Riestra (Vecinos por Llanes). Por su parte, la edil de Urbanismo, Marián García de la Llana (Foro), recordó al medio centenar de asistentes que «el 90% de los retrasos» de su área se deben a la ausencia de plan.

Entre el público, el turno de preguntas fue aprovechado por cinco ciudadanos para lanzar sus consideraciones, desde las peticiones de una mayor protección a zonas de costa a atajar el «terrorismo urbanístico» y evitar la «degradación del paisaje». En el capítulo de dudas, los interrogantes fueron dirigidos a los cambios de uso y a supuestos puntos que beneficiarían a ciertos propietarios. «No tenemos ni idea de quienes son los propietarios de los terrenos donde se plantean las cosas y tampoco el equipo de gobierno ha influido», afirmó Andrés.

Los documentos del PGO quedarán ahora expuestos en el centro de artesanía de Poo y las alegaciones podrán ser presentadas hasta el 23 de octubre. «Estamos a medio camino de un largo proceso», zanjó Vázquez. No obstante, desde el cuatripartito confían en que el plan esté listo en esta legislatura.