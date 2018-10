«Llanes entero es como una postal» Mariano Andrés, en el centro, junto al edil Iván García y Gaurav Tandon, durante el rodaje en la rula. / N. A. El chef Mariano Andrés rueda, junto a una productora dubaití, un documental para promocionar el Oriente en el Golfo Arábigo LUCÍA RAMOS LLANES. Sábado, 27 octubre 2018, 00:36

«Nunca imaginé que Asturias podría ser tan bonita. Llanes es increíble, mires donde mires es como una postal». Con estas palabras expresaba el influyente productor televisivo dubaití Gaurav Tandon el 'flechazo' que sintió en cuanto puso un pie en la región para comenzar el rodaje del programa 'Weekend Out' de Sony TV, con el que pretende promocionar el Oriente asturiano en el Golfo Arábigo. El equipo de grabación cuenta, además, con un guía de excepción, el chef asturiano y presentador Mariano Andrés, quien reside desde hace dieciocho años en Dubái, donde dirige una importante cadena de hoteles y restaurantes.

«Normalmente, cada vez que salen a grabar un programa por el mundo es Gaurav quien elige las localizaciones, pero en esta ocasión me lo encargaron a mí y no dudé en traerles a mi tierra», explicaba ayer a EL COMERCIO el cocinero. Una elección que, a juzgar por el entusiasmo del dubaití, fue de lo más acertada. «Nos está encantando y creo que tras la emisión del programa muchos de mis compatriotas también se enamorarán. Hasta que preparamos el programa nunca había oído hablar de Asturias, pero estoy muy contento de haber venido», aseveró, por su parte, el productor. El omnipresente verde, las construcciones tradicionales y la amabilidad de la gente, apuntó, son por el momento los aspectos que más le están gustando del Principado, si bien la gastronomía no se queda atrás.

Durante la jornada de ayer el equipo estuvo grabando en El Balcón de la Cuesta, donde el chef con estrella Michelin Ricardo Sotres les preparó varios platos, algunos de los cuales se encargará de replicar Mariano Andrés en su restaurante de Dubái. A continuación, la comitiva se desplazó hasta la rula llanisca, donde los dubaitís pudieron presenciar la subasta diaria. «Me llamaron mucho la atención algunos peces que no tenemos allí, como los cabrachos, que además estaban todavía vivos, pero también el congrio y los pixines», explicó Gaurav Tandon, quien también quedó prendado de los coloridos Cubos de la Memoria.

El rodaje continuará hoy, con una visita por la mañana al Santuario y los Lagos de Covadonga, seguida de la cueva de Tito Bustillo. Por la tarde, el equipo grabará en los bufones de Pría, la playa de Gulpiyuri y el casco antiguo de la capital llanisca. Finalmente, mañana aprovecharán sus últimas horas en Llanes para tomar unas imágenes panorámicas desde el campo de golf de La Cuesta, antes de poner rumbo a Hondarribia. También filmarán en Barcelona y ya estuvieron en Segovia. «En Dubái todo el mundo conoce las grandes ciudades, pero queremos poner en valor el Norte, pues tenemos en casa todo el sol y el calor que queremos, lo que buscamos en nuestras vacaciones es esto», indicó Tandon.

El chef asturiano reconoció estar encantado con su trabajo en Dubái, si bien indicó que tiene en mente la idea de abrir en un futuro un pequeño establecimiento de tapas en su querido Llanes, pues tiene claro que la jubilación la quiere disfrutar en la tierrina.