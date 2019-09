«En Llanes llevamos el Rallye en las venas», dicen los empresarios turísticos Muchos turistas decidieron seguir la carrera a través de la gran pantalla instalada en el puente. El concejo pone el «broche de oro» a la temporada estival con negocios y calles repletos gracias al evento que organiza la Escudería LUCÍA RAMOS LLANES. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:17

Las carreteras del Oriente vibran con el Rallye Villa de Llanes un año más. De nuevo, la velocidad, la adrenalina y el olor a gasolina impregnaron ayer la comarca, con el concejo llanisco como centro neurálgico. Y es que son ya 43 años de un matrimonio más que bien avenido que desde el sector turístico de la zona califican de «broche de oro» a la temporada estival. No en vano, desde la organización estimaban hace unos días, en la presentación del evento, en más de 70.000 las personas a las que movilizará y el propio presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó, indicaba que este tipo de citas suelen tener un impacto económico -en dinero que queda directamente en el concejo y promoción del mismo- de «unos siete millones de euros».

En los hoteles, restaurantes y comercios llaniscos no hacen cálculos tan grandilocuentes, sino que se fijan en lo más cercano, lo que ellos perciben, y las palabras son igual de positivas hacia la prueba y, por supuesto, hacia sus artífices, los miembros de la Escudería Villa de Llanes. «Una entidad sin la que no se entendería Llanes, pues además de dejarse la piel organizando el Rallye por pura afición, se involucran y echan una mano en todo aquello que se les proponga», destacaba el presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), el hostelero Javier Garaña.

En términos similares se expresaba la gerente del Gran Hotel Paraíso, Montse Ampudia. «Hacen un trabajo increíble y este año es todavía mejor, pues metieron el rallye en el centro de la villa y está todo mucho más animado», señaló. E indicó cómo el rallye lleva más de cuato décadas llevando el nombre de Llanes por todas partes. «Vas a los sitios y lo conocen, es el hermano pequeño que todo el mundo quiere», agregó, en referencia a uno de los puntos que más destacan quienes llegan de fuera: el enorme trabajo que una escudería con muchos menos recursos que las de grandes ciudades hace año tras año.

Algo que ha logrado que el concejo entero se vuelque con un evento con el que ha crecido. «Los llaniscos llevamos el Rallye en las venas, no lo podemos evitar», aseveró Ampudia. Y eso se nota, según indicaban los jóvenes gallegos Adrián Basoa, Iván Vázquez y Carla Barro. Llegados desde la zona de As Pontes (A Coruña), no se suelen perder ningún rallye, pues además de ser grandes aficionados tienen amigos y familiares compitiendo. «Nos encanta el de Llanes, pues además de ser un sitio precioso, el ambiente es genial, toda la villa se prepara y te hacen sentir bienvenido», indicaban, mientras comprobaban cómo iba la clasificación en la enorme pantalla instalada en el puente. Los tramos, «muy concentrados», también se llevaron sus alabanzas. «Nos gusta más que los de muchas ciudades», apostillaron.

Afición en familia

Otro enamorado del Villa de Llanes es el cántabro Alberto Madrazo, de Torrelavega. Junto a su primo José Ramón Campo, lleva desde niño acudiendo al que es su rallye preferido. «Empezamos con nuestro tío, que ya no está, y es muy especial para nosotros, tanto que llevamos dos años participando en el Histórico para poder correr por las mismas carreteras, que son las más bonitas de todo el Campeonato de España», indicaron. Alberto logró contagiar su afición a su pareja, Lorena Fernández, y a su hijo, Jorge, quien con apenas tres años no solo conoce a los pilotos, también los coches que llevan.

En definitiva, el Rallye Villa de Llanes desata pasiones gracias al mimo con el que la Escudería lo prepara desde hace 43 años. «Es un perfecto ejemplo de lo que puede hacer la iniciativa privada para promocionar el concejo fuera de los meses centrales del verano», indicaba el director de los hoteles Don Paco y Montemar, José Alberto Concha. La presencia de la cita, agregó, «se nota mucho en la ocupación» y es el camino a seguir. Y es que, según recalcaba Javier Garaña, «no vale con tener un concejo muy guapo y con playas, hay que organizar cosas para que la gente siga viniendo».